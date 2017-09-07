Zeybekci Özbekistan Başbakan Yardımcısı ile görüştü

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Özbekistan'ın arasında 1,2 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu bildirerek, "Bu kesinlikle kabul edebileceğimiz bir seviye değil. Bunu çok kısa zamanda katlamak, artırmak için elimizden gelen tüm imkanları, fırsatları değerlendireceğiz ve tüm enstrümanları da kullanacağız." dedi.

Zeybekci, bakanlıkta Özbeki̇stan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ekim ayında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin, iki ülke ilişiklerinde dönüm noktası oluşturacağını dile getiren Zeybekci, bu kapsamda Kuçkarov ile fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Zeybekci, dün Kuçkarov'un İstanbul'da çok önemli temaslarda bulunduğunu aktardı. Kuçkarov ile iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması, Türk Eximbank'ı ile Özbek yatırım kuruluşları arasında kredi anlaşmalarını ve Ziraat Bankası'nın Özbek UT Bank'ın yüzde 50'sini alması gibi konuları ele alacaklarını anlatan Zeybekci, "Türkiye ile Özbekistan toplam 110 milyon kardeş nüfusa sahip iki ülke. Şu andaki 1,2 milyar dolarlık ticaret hacmimiz, kesinlikle kabul edebileceğimiz bir seviye değil. Bunu çok kısa zamanda katlamak, artırmak için elimizden gelen tüm imkanları, fırsatları değerlendireceğiz ve tüm enstrümanları da kullanacağız." diye konuştu.

İki ülkenin bir takım olarak çalışarak, gelecek dönemde çok güzel sonuçlar alacağına inandığını vurgulayan Zeybekci, kendisinin Özbekistan Bakanı, Kuçkarov'un da Türkiye Bakanı gibi çalışacağını kaydetti.

- "Türk işadamlarıyla yeni projeler için anlaşıldı"

Özbeki̇stan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov iki ülke liderlerinin dostane ilişkileri olduğunu hatırlatarak, "İki ülke arasındaki ticari, ekonomi, yatırım ilişkisi ve şu anki ticaret hacminin düşüklüğü kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Kuçkarov, Türkiye'de önemli temaslarda bulunduğunu belirterek, Özbekistan'a büyük bir ilgi olduğunu, yeni projeler ve atılımlar konusunda anlaşmalara varıldığını söyledi. Kuçkarov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in önderliğinde ekonomi ve ticaret alanında reformlar yapıldığını, bunlardan en önemlisinin iş yapma ve yabancı yatırımların teşviki konusundaki gelişmeler olduğunu dile getirdi.

Ülkedeki reformların devam edeceğini bildiren Kuçkarov, bunların ticaretin iyileştirilmesi, yatırımların ve ihracatın kolaylaştırılmasına yönelik olcağını bilgisini verdi.