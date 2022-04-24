Zeytin ve organik sektörü İzmir’de buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek olan Olivtech Fuarı, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin (UZZK) desteğiyle, Ekoloji İzmir Fuarı, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) desteğiyle eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

Bu yıl dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food önderliğinde iki yılda bir İtalya’da gerçekleşen Terra Madre Gastronomi Fuarı, Terra Madre Anadolu İzmir 2022 olarak 2-11 Eylül'de Kültürpark’ta düzenlenecek. 91. İzmir Enternasyonal Fuarı ile eş zamanlı olarak Türkiye’de ilk kez düzenlenecek fuar, küçük üreticileri dünya ile buluşturarak ülkenin ve İzmir’in marka değerini artıracak.

Birbirlerine güç katıyor

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı “İZFAŞ olarak sektöre, kent, bölge ve ülke ekonomisine bir kez daha destek vermenin heyecanını yaşıyoruz. Olivtech ve Ekoloji İzmir’i 26 – 29 Mayıs tarihlerinde eş zamanlı olarak düzenliyoruz. Fuarları eş zamanlı yaptığımızda hem fuarın genel görünüşü hem de ziyaretçi anlamında birbirlerine güç kattığı gözlemlediğimiz noktalardan bir tanesi. Öncelikli hedeflerimizden biri fuarın yabancı ziyaretçi sayısını her geçen yıl artırmaktır. Hem İzmir ve bölgemizin hem de Türkiye’nin önemli üretim ve ihracat kalemlerinden oluşan önemli bir ürün grubumuz var. Amacımız zeytin ve zeytinyağı sektörünün dünya pazarında hak ettiği yere ulaşmasına sağlamak. Sağlıklı beslenmenin en önemli faktörlerinden biri olan ekolojik tarımın geliştirilmesine yönelik fuarımızın, sektöre önemli katkıları olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

2022’de dünyanın en önemli gastronomi fuarı Terra Madre’yi ‘Terra Madre Anadolu’ adı ile İzmir’de misafir edeceklerini söyleyen Alıcı “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in iyi, adil ve temiz gıdayı destekleyen "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu doğrultusunda en büyük gıda hareketi Slow Food'un (Yavaş Gıda) önderliğinde, Terra Madre Anadolu İzmir’i, Eylül ayında İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte düzenleyeceğiz. İzmir’in yerel lezzetlerini dünyayla buluşturma heyecanı içindeyiz” dedi.

Terra Madre Anadolu İzmir 2022’ye adım adım

İlk kez 2012 yılında eş zamanlı düzenlenen Salone del Gusto ve Terra Madre, her kıtadan sıra dışı gıda çeşitliliğini iyi, temiz ve adil üreticilerin birer örneği olarak tek bir organizasyon altında birleştirdi. Ziyaretçiler yerel ve sağlıklı yiyeceklerin tadını çıkarıp, ilgili birçok aktiviteye katılırken; Terra Madre Gastronomi Fuarı sayesinde bu ayrıcalıklı ürünlerin arkasındaki çiftçiyi, balıkçıyı ve üreticiyi keşfetme fırsatı yakaladı. İzmir’de düzenlenecek Terra Madre Anadolu İzmir 2022’ye ise sadece İzmir değil, tüm Türkiye ve Akdeniz’den küçük üreticiler katılacak. Anadolu mutfağının ve tarım ürünlerinin tüm örneklerinin buluşacağı fuarda bugüne kadar ürettiğini pazarlamakta zorlanan üreticiler, yerel ürünlerini tüm dünyaya aracısız olarak tanıtacak. Fuarda Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinden gelen gastronomik ürünler buluşacak. Fuar kapsamında üreticiler de bir araya gelerek sorunlarını konuşacak. Sağlıklı gıdaya erişim ve tarım konusunda çok sayıda panel ve çalıştay yapılacak. Terra Madre Anadolu İzmir 2022’ye Türkiye ve Akdeniz’den yüzlerce yerel üretici ve binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapması hedefleniyor. Slow Food birlikleri ve diğer belediyeler aracılığı ile üreticilerin tek tek tespit edileceği fuarın hazırlık süreci ve bu sürecin yönetiminde Türkiye’den yüzlerce gönüllü yer alıyor.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün adresi

Zeytinin anavatanı Anadolu'nun ürün çeşitliliğini sergilemek, Türk firmalarının uluslararası pazarda rekabet güçlerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen Olivtech; sektörün önde gelen katılımcılarını dünyanın dört bir yanındaki profesyonel alıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda üretici, ithalatçı, distribütör, şef, gıda sektörü profesyonelleri, şişe üreticileri, makina üreticileri, zincir süpermarket alım heyetleri, zincir otel satın almacıları ve tüm sektörel ziyaretçiler, Olivtech’te bir araya gelecek.

Adana, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kars, Kilis, Mersin, Tekirdağ’dan pek çok firmanın yer alacağı Olivtech’te; Almanya başta olmak üzere, Cezayir, Fas, Hollanda, İspanya, İran, İtalya, Libya ve Tunus’tan ziyaretçiler bekleniyor. Fuar süresince Olivtech kapsamında ünlü şeflerin katılacağı mutfak performansları gerçekleştirilecek.

Sadece sertifikalı ürünler

“Organik tarımın başkenti” olarak bilinen İzmir’de açılan Ekoloji İzmir Fuarı, organikten kozmetiğe, gıdadan ve sertifikasyon kuruluşlarına kadar yenilikçi geniş bir ürün yelpazesi sunacak.Türkiye’yi uluslararası alanda temsil eden organik sertifikalı ürünlerin ve sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı tek fuar olan Ekoloji İzmir’de; “Ekoloji Ormanı” ve “Organik Pazar” alanı yer alacak.

Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Mersin, Muğla ve Uşak’tan birçok firmanın katılımcı olacağı Ekoloji İzmir’de; Almanya, Fransa, Hindistan, Hollanda, İran, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan’dan gelecek profesyonel ziyaretçiler katılımcılarla buluşacak.

Son iki gün halka açık

26 – 29 Mayıs 2022 tarihlerinde fuarizmir’de düzenlenecek 10. Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile Ekoloji İzmir Fuarı 4 gün sürecek. Ayrıca fuar kapsamında birçok ünlü ismin katılacağı söyleşi ve paneller gerçekleşecek. Fuarların son iki günü halka açık olacak. Fuar ziyaretçileri, yeni hasat ürünlerini keşfedeceği gibi üretim teknolojileri bölümünde sektörün son teknoloji örneklerini bulabilecek.