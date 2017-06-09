"Zeytinciler için önemli ve güzel bir gelişme"

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin tasarıdaki, kamu yararı kararı alınan yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verilebilmesine yönelik düzenlemeyi içeren 2. maddeyi komisyona geri çekmesi, zeytincilik sektörünü umutlandırdı.

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Cahit Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu maddenin komisyona geri çekilmesinin doğru bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Çetin, bundan sonraki sürecin önemli olduğunu ifade ederek, "İlk hamle olarak olumlu bir yaklaşım. Bu mesafeye gelmesi için emeği geçen herkese zeytincilik sektörü adına teşekkür ederim. Bu hassasiyeti dikkate alıp da geri çekenlerin de burada bir tarzı var. Onlara da teşekkür ederim ancak bundan sonraki hamleyi görmek lazım. Buna hazırlıklı olmak lazım. Sektör şu anda buna hazırlanıyor." diye konuştu.

- "Bu alanları maddenin dışında tutmak lazım"

Sektörün bu süreci 6 senedir tekrar tekrar yaşadığını belirten Çetin, şöyle devam etti:

"Zannederim daha açık şeyler ortaya konulacaktır. Bunu önceden tartışırsak sektörün bileşenleriyle, özellikle üreticilerle mutabakat sağlanarak bir şeyler yapılmaya çalışılırsa tabi ki Türkiye'nin menfaatine olur. Türkiye'nin çıkarlarına aykırı bir talebimiz olmaz hiç bir zaman ancak bu kamu menfaatinin sınırını iyi tespit etmek lazım. Zeytin alanları içindeki maden aramalarının tahribatlar yaptığını bütün dünya biliyor. Bu bakımdan bu alanları maddenin dışında tutmak lazım. Ben çiftçinin şu anki talebinden geri adım atacağını zannetmiyorum şahsi olarak. Çiftçi bu konuda aynı yerde duracaktır diye düşünüyorum. Talepleri görmeden bir şey söylemek istemiyorum fakat bizim için en uygun talep, şu andaki mevcut yasanın korunmasıdır."

- "Zeytinyağı sektörüyle ilgili yatırımlar yapıldı"

Çetin, Türkiye'nin, çiftçilerin, girişimcilerin zeytinciliğe ciddi yatırımlar yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda ciddi bir harcama oldu gerek üreticiler tarafından gerekse devlet tarafından. Hala da yapılıyor tesisler, plantasyonlar, zeytin hasat makineleri... Her türlü zeytinyağı sektörüyle ilgili yatırımlar yapıldı. İnsanlar yaptıkları yatırımın ne olacağı kaygısına düştüler şu anda. Şurada bir altın madeni, şurada kamu yararına müthiş bir değer varsa madem orasını göstersinler bize onun üzerinde tartışalım. Eğer yoksa bütün zeytin alanlarını bir torba içine koyup da aynı risk ortamına sokmak, 'hangisinde kamu yararı var?' diye belirsizlik yaratmak, ülkenin, zeytinciliğin geleceği için hiç de inandırıcı olmaz."

- "Bizim de sesimiz duyuldu"



Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi Başkanı Mehmet Hakkı Semerci de son gelişmenin umut verici olduğunu belirterek, "Bu demek değildir ki bu madde tamamıyla çekildi ancak biz zeytinciler için önemli ve güzel bir gelişme. Bu yasalaşabilirdi ancak anladılar ki zeytincilerin genel anlamda Türkiye çapında gösterdikleri tepki, yasanın bu haliyle geçmesinden toplumun önemli bir kısmı huzursuz ve rahatsız edecek. Bu şekilde geri çekilmesinden, komisyona geri gönderilmesinden biz zeytinciler olarak çok memnun olduk. Bizim de sesimiz duyuldu ve buna bir tepki verildi diye düşünüyoruz." dedi.

- "Zeytin altından değerlidir"



Ayvalıklı zeytinyağı üreticisi Ahmet Sucu da zeytinle ilgili değişikliklerin sık sık TBMM gündemine geldiğini hatırlattı.

"Ben bu konunun şu an için komisyona gönderilmesini, ekmeğini zeytin ağacından kazanan biri olarak çok büyük bir sevinç ve mutlulukla karşılıyorum ancak bana göre bu konu önümüzdeki aylarda tekrar gündeme gelecektir." diyen Sucu, bu yüzden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde, ziraat odaları, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ve zeytin sektörünün tüm bileşenlerinin bir araya gelerek, çalışma yapması gerektiğini belirtti.

Sucu, "Hatta bu konunun tamamen gündemden çıkarılması için zeytin sektörünün tüm bileşenlerinin içinde yer aldığı geniş bir konsorsiyum oluşturulmalı ve herkes elinden geleni yaparak bu konunun bir daha gündeme gelmemesine için çalışmalar yapmalıdır. Çünkü bizim sloganımız, 'Zeytin altından değerlidir.' şeklindedir. Bana göre 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun'un artık ayağa kaldırılması gerekmektedir." diye konuştu.

- Zeytin üreticileri memnun

Edremitli zeytin üreticisi Zafer Soykara gelişmenin kendilerini umutlandırdığını söyledi. Soykara, "Tam olarak geçmedi, bu yasa tasarısının tamamıyla geri çekilip sıkıntımızın giderilmesini talep ediyoruz." dedi.

Zeytin üreticisi Osman Baydar da tasarının ilgili maddesinin komisyona geri çekilmesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getirdi.



Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de sağduyunun kazandığını belirterek, "Bana göre hükümet ilgili maddeyi komisyona göndermekle doğrusunu yapmıştır. Bölgemiz adına sevindirici bir gelişme. Bu durumda, zeytin kazanmıştır, barış kazanmıştır, doğa kazanmıştır. Asıl önemlisi de Türk halkı kazanmıştır." ifadesini kullandı.