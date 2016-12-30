"Zeytinde zam" iddialarına tepki

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, sofralık zeytinde iddia edildiği gibi yüzde 40'lara varan oranlarda bir zammın söz konusu olmadığını bildirdi.

Asa, yazılı açıklamasında, sofralık zeytine yüzde 40'lara varan oranlarda zam yapıldığına ilişkin haberleri değerlendirdi.

Zam iddialarına tepki gösteren Asa, "Sofralık zeytinde iddia edildiği gibi yüzde 40'lara varan oranlarda bir zam söz konusu değildir. Hatta bazı zeytin çeşitlerimizde fiyat düşüşü bile olacaktır. Sofralık zeytin sektörünün lideri Marmarabirlik'tir. Sofralık zeytine zam yapılacaksa, bu rakam ortalama yüzde 8-9 enflasyon değerinde olacaktır. Tüketicilerimiz Marmarabirlik ürünlerini uygun fiyatlarla alarak güvenle tüketebilirler." ifadelerini kullandı.

Asa, sofralık zeytinde "fiyatlar uçtu" şeklinde haberler yapılarak, üreticiye stoklarındaki ürünü satmamasına ve dolayısıyla daha ucuza satılmasına sebep olacak bir mesaj verilmeye çalışıldığını vurguladı.

- "Senaryolar yazılıyor"

Yaklaşık iki yıl önce zeytinyağı fiyatlarıyla ilgili olarak da aynı spekülatif açıklamaların yapıldığını hatırlatan Asa, şöyle devam etti:

"Ülkede zeytinyağı varken 'yok' diyerek ithalat için bir sürü senaryolar yazdılar. 1 Şubat 2015 tarihinde ithalatı yapılmamış olmasına rağmen 3 bin ton zeytinyağı ithalatı yapıldığına ilişkin haberler yayınlanmış, üreticinin elinden düşük fiyatlara zeytinyağı toplandıktan sonra yağ fiyatları iki kat artırılmıştır. Aracıların elindeki zeytinyağı bittikten sonra da fiyatların tekrar düşürüldüğünü hep birlikte gördük. Zeytinyağı fiyatları 18 liralardan 11 liraya düştü. Ne oldu, ne değişti Türkiye'de? Üretim mi arttı? Üretim düşmesine rağmen fiyatlar geriledi. Bugün üreticinin elindeki sofralık zeytini daha ucuza toplamak için de aynı senaryolar yazılıyor. Zeytin fiyatlarının uçtuğuna yönelik haberlerle aslında üreticiye 'Senin ürünün havuzda çok fazla para yapacak, satma, elinde kalsın' mesajı veriliyor."

- "Enflasyon oranının üzerinde olmayacaktır"

Asa, zam iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Sofralık zeytinde bahsedildiği gibi bir zam söz konusu değildir. Açıklamalar piyasayı manipüle etmek amacıyla yapılmıştır. Eğer zam uygulanacaksa bu rakam enflasyon oranının üzerinde olmayacaktır. Sofralık zeytine yapılacak zam oranı, ortalama yüzde 8-9 enflasyon değerinde olacaktır. Hatta piyasada bulunan yeşil zeytin çeşitlerimizde yüzde 15'e varan fiyat düşüşü bile olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce zeytinyağında gündeme gelen ithalat talebine tepki gösterdiklerini anımsatan Asa, şunları kaydetti:

"İki yıl önce tartışılan zeytinyağı ithalatı, Marmarabirlik öncülüğünde milletvekilimiz Hüseyin Şahin'in girişimleriyle önlenmiştir. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyinin 30 Eylül 2016 tarihli açıklamasında, stoklarda 40 bin ton civarında zeytinyağı olduğu belirtilmiştir. 40 bin ton olarak açıklanan stok devri bizlerin ithalata karşı çıkmakta ne kadar haklı olduğumuzu göstermiştir. İthalat senaryolarının stokçular tarafından üretildiği net bir şekilde anlaşılmıştır."

İthalat yapılmasını talep edenlere "Ülkede ürün varken neden yok denildi?" diye soran Asa, "Türkiye'de zeytinyağı sektörüne yön veren çıkar lobisi, üreticileri hiçe sayarak sektörü baltalamaya çalışmıştır. Bu açıklamalar, kolay yoldan kazanç sağlamaya ve üreticiyi bitirmeye yöneliktir." ifadelerini kullandı.