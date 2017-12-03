Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin:

İZMİR (AA) - Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çetin, "Bir zeytinyağı üreticisi olan Türkiye'de kişi başına 2 litre tüketim ortalamasının üzerine yakın zamanda çıkmış durumdayız. Tüketimde istenen seviyelerden uzağız. Tüketimi artırabilmemiz için zeytinyağının ulaşılabilir olması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin, yaptığı açıklamada, zeytinyağının market raflarında pahalı satıldığını belirterek, iç piyasanın geneline hakim olan firmalara ve zincir marketlere, "fiyatları gerçekçi seviyelere indirelim" çağrısında bulundu.

"Tağşişten korunmak için yüksek fiyatlı ürünlere yönelin" önerisinin tek başına eksik olduğunu, hem tağşişcilerin hem de fahiş kar amacı güdenlerin yararına olduğunu savunan Çetin, zeytinyağının üreticiden çıkış fiyatının piyasa koşullarında oluştuğunu ve litre fiyatının en fazla 15 lira seviyesinde olduğunu, sıkıntının ürünün tüketiciye sunulduğu aşamada ortaya çıktığını ifade etti.

Çetin, market raflarından litresi 30 lira ve üzerinde satılan zeytinyağının tüketim artışını önlediğini savunarak, şunları kaydetti:

"Yunanistan'da 22, İspanya'da 19 litre olan kişi başı zeytinyağı tüketimi ortalamalarının çok gerisindeyiz. Bir zeytinyağı üreticisi olan Türkiye'de kişi başına 2 litre tüketim ortalamasının üzerine yakın zamanda çıkmış durumdayız. Tüketimde istenen seviyelerden uzağız. Tüketimi artırabilmemiz için zeytinyağının ulaşılabilir olması gerekir. Bunun önündeki engellerden biri zeytinyağının yüksek fiyatla son tüketiciye ulaştırılıyor olması. Bugün üreticiden en fazla 15 liradan çıkışı olan bir litre zeytinyağı markette 30 lira ve üzerinde satışa sunuluyor. Biz iddia ediyoruz ki aynı zeytinyağını markette 20-22 lira seviyelerinden satmak mümkündür. Burada iç piyasanın yüzde 80'ine hakim olan büyük firmalara görev düşüyor."



