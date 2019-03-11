Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi mersin 2010 Bursa
THY'den açıklama
THY'den açıklama
“2019'dan umutluyuz“
“2019'dan umutluyuz“
Citroen dikkat çekti
Citroen dikkat çekti
6 bin firmaya teşvik
6 bin firmaya teşvik
3 yeni sportif Egea
3 yeni sportif Egea

Zeytinoğlu, büyümeyi değerlendirdİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2019 yılının ilk çeyreğinde büyümenin pozitife dönebileceğini, özellikle ocak ve şubat aylarında kamu harcamalarına yönelik hükümetin yaptığı katkılarla ve devlet destekleriyle yılın ilk çeyreğinde daha iyimser rakamlar görebileceklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, büyümeyi değerlendirdİ
banner17

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Türkiye'nin 2018'in son çeyreği ile yılın tamamına ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, ekonomide yaşanan tüm olumsuz koşullara rağmen 2018 yılının yüzde 2,6 büyümeyle kapatıldığını ifade etti.

 "Son çeyrekte ihracattan gelen katkı bizi mutlu etti"

Üçüncü çeyrekte başlayan kur dalgalanmaları, yüksek enflasyon ve yüksek faizin ekonomiye yansımasının en belirgin dördüncü çeyrekte hissedildiğini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Son çeyrekte sektörel bazda hemen hemen her sektörde daralma olduğunu görüyoruz. Bizim en fazla konsantre olduğumuz veri olan sanayi sektöründe de maalesef yüzde 6,4 ve imalat sanayinde yüzde 7,4'lük daralma var. Diğer taraftan inşaat sektörü yüzde 8,7, tarım sektörü yüzde 1,5, hizmetler sektörü de yüzde 0,3 azaldı.

Son çeyrekte büyümeye en büyük katkı ise ihracattan geldi. Son çeyrekte bizi mutlu eden veri ise ihracattan gelen katkı oldu. 2018 yılında ihracatın büyümeye katkısı birinci çeyrekte yüzde 0,7 iken, son çeyrekte bu oran yüzde 10,6'ya ulaştı. Büyümeye ihracattan sürekli katkı gelmesi için döviz kurunun ihracatı destekleyecek seviyede tutulmasını ve ihracatta aylık yüzde 10 ve üzeri artışlar bekliyoruz."

Makine ve teçhizat yatırımlarındaki daralmanın yüzde 25,8 olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Zeytinoğlu, makine ve teçhizat alımlarında çok çarpıcı bir azalma olduğunu ifade ederek, açıklamasında, şu görüşlere yer verdi:

"Bunun önlem alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Üretime yapılan yatırımlardaki azalmayı çok tehlikeli görüyoruz. Ülkemizin 2004-2005 yıllarında 20 misli artış yakaladığı doğrudan yatırımların tekrar sağlanabilmesi için bir an önce yatırım ikliminin iyileştirilmesi ve AB'yi bir çıpa olarak görmemiz gerektiğini düşünüyoruz."

"2019 yılının ilk çeyreğinde daha iyimser rakamlar görebileceğiz"

Zeytinoğlu, 2019 yılının ilk çeyreğinde büyümenin pozitife dönebileceğini kaydederek, "Özellikle ocak ve şubat aylarında kamu harcamalarına yönelik hükümetin yaptığı katkılarla ve devlet destekleriyle yılın ilk çeyreğinde daha iyimser rakamlar görebileceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Merkez Bankası tarafından açıklanan 2019 yılının Ocak ayı ödemeler dengesi verilerine yönelik de "Cari açığımız beklediğimiz gibi dış ticaret açığındaki gerileme ile yıllık 21,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında cari açığın 18 milyar dolar altına gerileyeceğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KSOKocaeli Sanayi OdasıBüyüme RakamlarıAyhan Zeytinoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5