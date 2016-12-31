Zeytinyağı ihracatçıları sezona hızlı başladı

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Kasım ayında başlayan zeytinyağı ihracatının ilk 2 ayda önceki sezona göre miktar bazında yüzde 346 artışla 5 bin 741 tona yükseldiği belirtildi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birliği Başkanı Davut Er, AA muhabirine, Uluslararası Zeytinyağı Konseyi verilerine göre dünya genelinde geçen sezon 3 milyon 159 bin ton olan zeytinyağı üretiminin bu sezon 2 milyon 700 bin ton civarında olmasının beklendiğini, sofralık zeytin üretiminin ise 2 milyon 650 bin tondan 2 milyon 700 bin tona çıkacağı yönünde tahminlerin yapıldığını söyledi.

Dünya genelinde zeytinyağı tüketiminin AB ülkelerinde düşerken dünya genelinde arttığına işaret eden Er, yeni sezonda dünya genelinde zeytinyağı tüketiminin 2 milyon 900 bin ton, sofralık zeytin tüketiminin ise 2 milyon 700 bin olarak tahmin edildiğini bildirdi.

Rakip ülkelerdeki rekolte düşüşünün ihracata olumlu yansıyacağını kaydeden Er, Türkiye'nin ihracatına bakıldığında yeni sezonun umut verici olduğuna işaret etti.

Davut Er, şu değerlendirmede bulundu:

"Geride bıraktığımız 2015-2016 sezonu başında rekoltenin 143 bin ton olarak tahmin edilmesi ve İspanya gibi rakip ülkelerdeki üretim eksikliği gibi nedenlerle sezon başında 20 lira civarında başlayan üretici fiyatları, zeytinyağı ihracatımızın son yıllardaki en düşük seviyeye gerilemesine hatta iç piyasada da market satışlarında yüzde 45'lere varan düşüşlere neden olmuştu.

Yeni sezonda kasım ayında başlayan zeytinyağı ihracatımız ilk 2 ayda önceki sezonun aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 346 artışla 5 bin 741 tona yükseldi. İlk verilere göre 2016-2017 zeytin ve zeytinyağı sezonunun geçen sezona göre daha başarılı geçeceğini beklemekteyiz."

- Yağışlar yüz güldürdü

Zeytin sezonu içinde yaşanan kuraklığın kaygı verici olsa da son dönemde görülen yağışların sektörü bir nebze rahatlattığına işaret eden Er, üretimin sezon başında açıklanan zeytinyağında 177 bin ton, sofralık zeytinde 432 bin tonluk rekolte tahminine yaklaşacağını düşündüklerini ifade etti.

İspanya'da yüzde 7, İtalya'da yüzde 40 ve Yunanistan'da yüzde 10 üretim düşüşü beklendiğine işaret eden Er, dünya stoklarının ise 277 bin ton seviyesinde olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

- Dökme ihracat yeniden başladı

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından tutulan Türkiye geneli zeytinyağı ihracat verilerine göre 2012-2013 sezonunda 92 bin tonla 292 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, sonraki sezon 26 bin tonla 100 milyon dolar, geçen sezon ise 15 bin tonla sadece 66 milyon dolarlık ihracat yapabilmişti.

Bu sezonun kasım ve aralık aylarında ise 5 bin 741 ton ihracatla 20 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İhracatta ortalama fiyat, kilogram başına 5,44 dolardan 3,43 dolara gerilerken, ihracat artışında ambalajlı ve varilli ihracat aynı kaldı. Geçen sezon yapılamayan dökme ihracat ise bu yıl 13 bin tona ulaştı.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi rakamlarına göre, 2016-2017 sezonunda Türkiye genelinde meyve veren 144 milyon 384 bin ve meyve vermeyen 26 milyon 895 bin zeytin ağacı bulunuyor.

Ağaç başına ortalama 11 kilogram ürünün alındığı zeytinde, 432 bin 976 bin ton sofralık zeytin, 177 bin 365 ton da zeytinyağı üretilmesi bekleniyor.