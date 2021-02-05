Zeytinyağında Bi marka daha

İda ve Madra Dağları arasında kalan vadide, geleceği ve doğal kaynakları koruyarak, geleneksele bağlı ama gelişmiş teknoloji ile üretilen butik zeytinyağı Bi’Zeytin tüketici ile buluşuyor.

Anadolu’nun bereketli topraklarında yeşeren zeytin ağacı, tarihi 6 bin yıl önceye dayanan, uzun ömürlülüğüne, birleştiriciliğine ve üretkenliğine inanılan, pek çok kültürde kutsal kabul edilmiş şifalı bir ağaç. Zeytin ağacının meyvelerinden elde edilen sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri ve insan beslenmesindeki en sağlıklı bitkisel yağ olan zeytinyağı, şimdi Bi’Zeytin farkıyla sofralarda yerini alıyor.

Hasat yönteminden şişelenmesine, etiketlenmesinden paketlenmesine kadar her aşaması titizlikle elde yapılan Bi’Zeytin, yıllarca kurumsal hayatın içinde yer alan doğa ve zehirsiz gıda aşığı altı yol arkadaşının el ele vermesiyle kurulan Konsensus Gıda Turim ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde hayat bulan bir girişim.

Doğal tarım prensiplerini benimseyen Bi'Zeytin, İda (Kazdağları) ve Madra Dağları ile çevrelenmiş, zeytin için en uygun klimalardan biri olan Edremit’te yetiştirilen Gemlik tipi zeytinlerden katkısız, iyi ve temiz gıda yöntemleri ile uzmanlar denetiminde butik olarak üretiliyor.

Bi’Zeytin zeytinyağı için kullanılacak zeytinlerin kalitesi ve tüketicilerin sağlığı için, zeytine zarar verecek canlılarla, zeytinlikten uzaklaştıracak şekilde zehirsiz, doğal ve geleneksel yöntemlerle mücadele ediliyor. Zeytinler, ağaçların dallarına zarar vermeden, sırıklarla dövmeden, özel aletlerle sarsarak, yere serilen ağların üzerine düşülerek teker teker elle toplanıyor. Toplanan Bi’Zeytinler kasalarla hızlıca fabrikaya naklediliyor ve zeytinyağının yüksek kalitesini ve düşük asit oranını korumak için aynı gün sıkılıyor. Zeytinin içeriğinde yer alan faydalı vitamin ve minerallerin en az kayıpla yağa dönüştürülmesini sağlayan soğuk sıkım tekniği kullanılan Bi’Zeytin Natürel Sızma Zeytinyağları Polifenol, E vitamini ve antioksidanlar bakımından da zengin içeriğe sahip.