Zeytinyağında fiyat istikrarı üreticiyi sevindirdi

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, bu yıl zeytinyağında rekor rekolte beklentisine rağmen fiyatların istikrarlı seyrettiğini, bunun da üreticiyi sevindirdiğini belirtti.

Sürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada zeytinyağı rekoltesinin geçen yıla göre yüzde 14 artarak 2 milyon 894 bin ton civarında beklendiğini, zeytinyağı üretiminde dünyada ilk sırada yer alan İspanya'nın üretimin yaklaşık yüzde 30'unu karşıladığını dile getirdi.

Bu yıl İspanya'nın rekoltesinde düşüş yaşandığına dikkati çeken Sürek, "Geçen yıl 1 milyon 286 bin ton olan üretimin bu yıl 1 milyon 100 bin ton olması bekleniyor." dedi.

Sürek, Türkiye genelinde bazı bölgelerde hasadın sona erdiğini ifade ederek, güney illerinde ise zeytin hasadının devam ettiğini kaydetti.



Türkiye'de bu yıl rekor seviyede üretim olacağını ve ilk olarak yaptıkları araştırmalarda 280 bin ton üretim beklediklerini aktaran Sürek, şöyle konuştu:

"Zeytin yetişen bölgelerde yağışın az olması rekolteyi bir miktar düşürse de 250 bin ton civarında zeytinyağı üretimiyle sezonu kapatırız. Bu yıl zeytinyağında beklenen rekor rekolteye rağmen fiyatlardaki istikrar üreticiyi sevindirdi. Yaklaşık 15 lira düzeyindeki fiyatların sezon sonuna kadar bu seyirde devam edeceğini tahmin ediyoruz."

- "Desteği 20 kuruştan 50 kuruşa çıkardık"

İç piyasadaki tüketimi artırmak için Tariş olarak çalışmalara devam ettiklerine değinen Sürek, amaçlarının, Türkiye'de her evde zeytinyağı tüketilmesini sağlamak olduğunu aktardı.

Sürek, Tariş'in bu sezon bin tonluk bir ihracatının bulunduğunu dile getirerek, bunun büyük bir kısmını ABD'ye gerçekleştirdiklerini, sezon sonuna doğru ihracatlarının daha da artacağını söyledi.

Sezon başında, bu yıl ortaklarından 10 bin ton alım yapacaklarını açıkladıklarını hatırlatan Sürek, "Sezonun ortasına gelmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 5 bin ton alım yaptık. 10 bin ton hedefine çok rahat ulaşırız." diye konuştu.

Birliğin üreticiye verdiği desteğin de arttığına dikkati çeken Sürek, geçen yıllarda kilogram başına verilen 20 kuruşluk desteğin bu yıl 50 kuruşa çıkarıldığını vurguladı.

Sürek, zeytinyağının yanında zeytinde de Tariş'in bilinirliliğini artırmak için çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda Akhisar'daki birliğimizde bazı düzenlemelere gidiyoruz. Üreticinin sadece zeytinyağına değil, zeytine de ağırlık vermesini istiyoruz." şeklinde konuştu.