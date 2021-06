Zeytinyağında iddialı bir çıkış yapacak

Son yıllarda büyük atak yaptığımız zeytinyağı sektöründe yeni bir marka daha yola çıktı. Ege'nin güzeli olma iddiası ile yola çıkan yeni zeytinyağı markası Egelinda pazara yeni bilgilendirmelerle giriyor. Athena’nın zeytin ağaçlarından geliyoruz mesajı ile yola çıkan Egelinda marka ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Doğal lezzet arayışıyla çıktığımız bu yolculukta, Ege’nin ücra yerlerinden sofralarınıza lezzetli ve sağlıklı zeytinyağı getirmenin adıydı aslında bizim hikayemiz. Kaliteli zeytinyağının her mutfağa ulaşması hedefimizdeki serüvenimize sizin de katılmanızı sağlamak istiyoruz. Size, en doğal zeytinyağını sunmak ve yüksek polifenol seviyelerini korumak için, zeytinlerimizi erken hasat edip, vakit kaybetmeden sıkıma yetiştiriyoruz. Daha sonra soğuk sıkım yaparak kâğıt filtrelerimizden geçiriyoruz, oksijenle temasını kesip tanklarımızda bekletiyoruz ve koyu renk cam şişelerimizde sizin beğenilerinize sunuyoruz. Bu serüvene katılarak, lezzet şölenimizde, sizlerin memnuniyetini görmenin emeklerimize değeceğine inanıyoruz.”

Markanın tanıtım anlayışı içinde bilgilendirme öne çıkıyor. Egelinde zeytinyağı konusunda da şu bilgilendirmeyi yaptı:

ZEYTİNYAĞININ HİKAYESİ

M.Ö.17.yy’da kurulan site devleti Atina’yı hangi tanrının koruyacağı tartışması gündeme gelince Zeus Tanrılar Meclisi’ni toplar. Alınan karara göre yeni kente en değerli armağanı veren tanrı veya tanrıça yarışmayı kazanıp Atina’nın koruyucusu olacaktır. Yarışı kazanmaya kararlı olan deniz tanrısı Poseidon denizden savaşlarda çok işe yarayacak bir at yaratır ve meclisin dikkatine sunar. At, neredeyse rüzgar kadar hızlı koşabilmesi ve güçlü görünümüyle gerçekten göz kamaştırıcıdır. Akıl, bilim ve sanat tanrıçası Pallas Athena’nın hediyesi ise bir zeytin dalıdır. Bu ağaç büyüyüp yüz yıllarca yaşayacaktır. Ağacın meyvesinden, lezzetli yemekler hazırlanmasına yardımcı olacak sağlıklı bir sıvı elde edilecektir. Bu sıvı yaraları iyileştirecek, geceleri aydınlık saçacak, sıcak havalarda gölgesiyle insanları kucaklacak, odunuyla onları ısıtacaktır. Yarışın galibi Athena olur. Ağaç Akropolis’e dikilir. Barışın sembolü zeytin ağacı yerleşik kültürün ve bereketin de temsilcisi olmuştur artık. Zeytin ağacının sembolü olan tanrıça Athena’nın etrafında oluşturduğumuz Egelinda markamızla amacımız tüm süreçlerini titizlikle hazırladığımız, insan sağlığına çok yararlı besin olan ürünlerimizi sofralarınıza tüm tazeliğiyle getirmektir. İspanyolca'da güzel anlamı olan Linda ile zeytinin anavatanı olan Ege bölgemizin bütünleşmesinden oluşturulan Ege'nin güzeli Egelinda markamızla her zaman yeniliklerin temsilcisi olma yolunda ilerleyeceğiz. Athena’nın zeytin ağaçlarından gelen Egelinda lezzeti artık sofralarınızda.