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Zeytinyağında tağşiş sorunu

- Aydın Ticaret Borsası Başkanı Bosnalı: - "Piyasaya tağşişli yağ sunanlara karşı yaptırımlar çok düşük, verilen cezalar yetersiz"

Zeytinyağında tağşiş sorunu

İZMİR (AA) - Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı, zeytinyağı adı altında farklı yağların piyasaya sürülmesine karşı yaptırımların yeterli olmadığını savundu.

Bosnalı, yaptığı yazılı açıklamada zeytinyağında tağşiş sorununun çözülemediğini, bir çok vatandaşın zeytinyağı zannederek farklı yağlar tükettiğini belirterek konuya dikkati çekmek için "Aydın zeytinyağı pazar payının arttırılması" projesini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

KOSGEB Tematik Proje Destek Programı'ya desteklenen proje kapsamında 20 ilde çalışmalar yaptıklarını ve birçok ilde tadım etkinlikleri yaptıklarını kaydeden Bosnalı, doğru zeytinyağı konusunda tüketicinin eğitimi için önemli bir aşama kaydettiklerini belirtti.

Bosnalı, tağşişli yağ konusunda daha sert önlemler alınması gerektiğine dikkati çektiği açıklamasında, "Piyasaya tağşişli yağ sunanlara karşı yaptırımlar çok düşük, verilen cezalar yetersiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu'daki etkinlikler sırasında vatandaşın gerçek zeytinyağına ulaşmakta sıkıntı yaşadığını gördüklerini ifade eden Bosnalı, borsa olarak bir satış ofisi açmayı planladıklarını bildirdi.

Bosnalı, borsa önderliğinde açılacak satış ofisinde duyusal analizi yapılmış zeytinyağlarının yanı sıra zeytin, incir ve diğer yöresel ürünlerin satışının yapılabileceğini kaydetti.

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Aydın Ticaret BorsasıTağşişZeytinyağı
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