Zeytinyağını uygun fiyata satalım çağrısı

Dünya Zeytin Günü nedeniyle yapılan etkinlik zeytinyağı fiyatlarına odaklandı. Etkinliğin düzenlenmesine önderlik eden Akhisar Ticaret Borsası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat yapılan araştırmaların herkesin zeytinyağı kullanmak istediğini ortaya koyduğunu belirterek şu noktaların altın çizdi:

. Zeytinyağının bazı market raflarında yüksek fiyatlara satılmasının suçlusunun üretici değil.

. 14 milyon zeytin ağacıyla Türkiye’deki tüm rakiplerini geride bırakan ve zeytin ve zeytinyağı kalitesiyle en üst sırada yer alan Akhisar olarak bu konudaki çarpıklığı ortaya koymak istiyoruz.

. Türkiye’deki neredeyse tüm sofralarda artık Akhisar zeytini tüketiliyor. Sıra zeytinyağında. Halkımızın bilinçlenmesi konusunda önemli yol aldık, medyanın gayretleri ile artık herkes zeytinyağının ne kadar sağlıklı olduğunu biliyor ancak tüketimi konusunda henüz istenilen noktaya gelemedik.

. Türkiye’de daha uygun fiyata zeytinyağı üretmek, satmak ve yemek istiyoruz. Çok değerli markalarımızın, tüketicinin alabileceği fiyatlarda zeytinyağını raflarda sergilemesini istiyoruz.

. Bu konu Akhisar’ın değil Ayvalık’ın, Aydın’ın tüm zeytin kentlerinin ortak sorumluluğudur. İşte bu yüzden de hepimiz birlik olmalıyız, bu işe çeki düzen vermeliyiz.

. Zeytinyağının çiftçiden alış fiyatının 14 veşa 15 liranın üzerinde değil. Oysa raf fiyatı 35 ile 40 lirayı geçiyor. Bize çiftçiden 14 e alınan bir yağın 20 liranın üzerinde satılmaması lazım.

. Bu böyle geldi ama böyle gitmeyecek, bu sorunlara karşı tüm üretici bölgelerin emekçileri birlikte mücadele etmelidir.

VERİM ARTIŞI İÇİN BİRLEŞTİRME

Zeytin Günü etkinliğine katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yarımcısı Mehmet Daniş de Türkiye’deki tüm yapısal sorunlara karşın zeytin ağaçları sayısını son 10 yılda ülke genelinde yüzde 70 oranında artırarak 190 milyona ulaştıklarını söyledi. Ağaç sayısına karşın sektör lideri İspanya’daki verimi henüz elde edemediklerini belirten Daniş, “Çünkü bölünmüş arazilerde üretim yapıyoruz. Bunları mülkiyet olarak birleştirme veya yönetim bazında birleştirme üzerinde hala çalışıyoruz” dedi.

700 MİLYONLUK AR-GE DESTEĞİ

Türkiye’nin yarı kurak bir iklime sahip olduğunu bunun da iyi tarım uygulamalarını zaman zaman güçleştirdiğini ifade eden Daniş, zeytinyağının raflardaki fiyatlarından üreticinin refah payına ulaşamadığına da dikkat çekerek bunun için katma değerli ürünlere yönelmek gerektiğini ifade etti. Panelde gündeme getirilen Kamu Spotu için gerekli girişimlerde bulunacağını söyleyen Daniş, sektöre AR-GE desteği için de tüm kapıları açtıklarını söyledi. Daniş, “50 araştırma enstitümüz var, bunlar çok değerli çalışmalar yapıyor. Enstitülerimizi, tüm networkumuzu, AR-GE desteklerimizi, insan kaynağımızı özel sektöre açtık. Her enstitümüzde tüm arkadaşlarımız yarı zamanlarını özel sektörde geçirebilir. Özel sektörle birlikte AR-GE’ye bütün imkanlarımız sunduk ve bunun ekonomik değeri 700 milyon liradır” dedi.

MİLLETVEKİLİ ZEYTİNYAĞINA PRİM İSTEDİ

AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber de Akhisar zeytin ve zeytinyağının bir çok uluslararası yarışmalarda ödül aldığını söyledi. Berber, zeytine prim konusunu gündeme getirerek, “Zeytinyağına prim verilirken onun hammaddesi zeytine vermemek olmaz” dedi.



