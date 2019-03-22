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Zincir market markalı ürünlere getirilecek sınırlanmaya esnaftan destek

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "Zincir marketlerin kendi markalarıyla sattıkları ürünlere sınırlama getirme fikri esnaf adına sevindirici"

Zincir market markalı ürünlere getirilecek sınırlanmaya esnaftan destek
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin kendi markalarıyla sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesine yönelik Ticaret Bakanlığınca yürütülen çalışmanın esnaf adına sevindirici olduğunu belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, özel etiketli ürünlerin haksız rekabet ortamı oluşturarak esnafı sıkıntıya soktuğunu ifade etti.

Perakende Yasası'yla ilgili Ticaret Bakanlığınca sürdürülen ve market raflarındaki tek üretici hakimiyetini kırmayı amaçlayan çalışmayı desteklediklerini kaydeden Palandöken, "Zincir marketlerin kendi markalarıyla sattıkları ürünlere sınırlama getirme fikri esnaf adına sevindirici. Perakende Yasası'na ilişkin çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenTESK
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