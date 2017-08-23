Zincir marketlerden adrese teslim kurbanlık hizmeti

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN DEMİR - Marketler, Kurban Bayramı'nda müşterilerine "adrese teslim kurbanlık" hizmetine varıncaya kadar birçok kolaylık sunuyor.

Rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı perakende sektöründe bir adım öne çıkabilmek için farklı hizmetler sunmak gerekiyor. Bunun bilincinde olan marketler, her dönemde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da özel hizmetleriyle müşterilerinin karşısına çıkıyor.

AA muhabirinin zincir marketlerden aldığı bilgilere göre, kurbanlık kolilerin fiyatları 990 TL'den başlarken, çeşitli kampanyalarla 100 TL'ye varan indirimler uygulanıyor.

Marketlerde ayrıca, bazı dernek ve vakıflara kurban bağışı yapma kolaylığı sunuluyor.





- CarrefourSA





Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki olan ve 24 yıldır kurban satış ve kesim hizmeti sunan CarrefourSA, marketlerinde büyük ve küçükbaş canlı satış ve kesim organizasyonu gerçekleştiriyor.

Perakende devi bu yıl, 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, Karaman Koç Kurban Paketi, Kıvırcık Koç Kurban Paketi ve Keçi Kurban paketleri olmak üzere 4 farklı seçenek hazırladı.

CarrefourSA marketlerindeki paketli satışlarla, minimum 18 kilogramlık 1/7 Hisse Büyükbaş Kurbanlık Paketi bin 190 TL, minimum 16 kilogramlık Karaman Koç Kurban Paketi 990 TL, minimum 16 kilogramlık Kıvırcık Koç Kurban Paketi bin 90 TL ve minimum 14 kilogramlık Keçi Kurban Paketi ise 950 TL üzerinden müşterilere sunulacak.

Market, Axess kart ile bin TL üzeri canlı kurbanlık satışlarında 100 TL indirim ve 1 ay erteleme fırsatı sunuyor. CarrefourSA marketlerinden Axess ile kurban kolisi satın alımlarında 80 TL indirim yapılırken, aynı zamanda canlı kurbanlık ve koli satışlarında vade farksız 9 ay taksit imkanı ve kurban kolisi satın alanlara "Üçlü İçecek Paketi" hediyesi de müşterilere sunulan bayram avantajları arasında yer alıyor. CarrefourSA, büyükbaş kolilerin 4. gün teslimatlarında ise anında ekstra 50 TL imkanı da veriyor.

CarrefourSA'da kurbanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan fetvaya ve İslami usüllere uygun olarak CarrefourSA bünyesindeki uzman veteriner hekimlerin bilgisi ve gözetimi altında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak; sağlıklı ve hijyenik şekilde kesilecek.

Eskişehir, Balıkesir ve Afyon'daki çiftliklerde özel olarak besiye alınarak veteriner hekimlerin kontrolünde seçilen kurbanlıklar aynı zamanda CarrefourSA'nın veteriner hekimleri gözetiminde kesilecek.

CarrefourSA kurban kolileri belirli hipermarket ve süpermarketlerde teslim alınırken, küçükbaş için kemikli olarak parçalama işlemi gerçekleşiyor, büyükbaş kurbanlıklarda ise kıyma işlemi ücretsiz olarak sunuluyor.

Kurbanlık koliler, soğuk zincir kırılmadan soğutuculu araçlarla sipariş verilen marketlere teslim edilecek.

Kurban satışları için marketlere verilebilecek siparişlere ek olarak "www.carrefoursa.com" adresinden de sipariş verilebiliyor. CarrefourSA'larda satın alınan kurbanlıklar için randevu usulü uygulaması ile müşteriler vakit kaybı yaşamıyor.

İstanbul, Ankara ve Bursa'dan verilen internet siparişlerinde evlere teslim seçeneği yer alıyor. CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamında müşterilerine carrefoursa.com ve CarrefourSA marketleri üzerinden Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı ve Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği'ne bağış olanağı da sunuyor. CarrefourSA marketlerinde tüm kurbanlıkların derileri Türk Hava Kurumu'na bağışlanıyor.





- Migros





Migros'ta ise veteriner hekimler tarafından Anadolu'nun dört bir yanındaki yetiştiricilerden "özenle" seçilen kurbanlıklar, çağdaş yöntemlerle, noter huzurunda, İslami koşullara uygun olarak kesiliyor.

Kurban siparişleri Migros mağazalarından, 444 10 44 numaralı müşteri hizmetleri hattından veya "www.sanalmarket.com.tr" üzerinden verilebiliyor.

Migros, tercih doğrultusunda kurbanda 3 ayrı seçenek sunuyor. Koli ağırlığı minimum 12 kilogramlık veya minimum 16 kilogramlık kurbanlık Karaman ırkı koçlar, kesimin ardından koli içinde 2 but, 2 kol, 2 kafes, 1 gerdan ve 1 böbrek yatağı olacak şekilde teslim ediliyor.

Diğer bir seçenek olan kurbanlık büyükbaş ise her bir hisse kemiksiz yapılmış, minimum 21 kilogramlık 7 eşit hisse olarak teslim ediliyor. Veteriner hekimler tarafından canlı muayenesi yapılan ve resmi kurum sağlık raporları alınan kurbanlıkların kesimlerinin hemen ardından, vekalet verilen kişiye SMS ile bilgisi veriliyor.

Kesilen kurbanlar hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uygun şekilde, teslimata kadar soğuk zincir şartlarında muhafaza ediliyor.

Migros'ta koli ağırlığı minimum 12 kilogram olan kurbanlık koçun fiyatı 995 TL, 16 kilogram olan kurbanlık koçun fiyatı bin 155 TL, 1/7 dana hissenin fiyatı ise bin 295 TL'den satışa sunuluyor. Üstelik Money Bonus üzerinden yapılan kurban alımlarında anında 75 TL indirim uygulanıyor. Kurbanda ayrıca 9 taksit imkanı da bulunuyor.

Migros mağazalarından satın alınacak kurban seçeneklerinde Money Bonus, Garanti Bonus, Miles&Smiles, American Express (AMEX), Maximum (İş Bankası ve Ziraat Bankası), World (Yapı Kredi, Albaraka, TEB, Vakıfbank) ve Paraf kartlarına 9 taksit imkanı sağlanıyor.

444 10 44 Müşteri Hizmetleri hattından veya www.sanalmarket.com.tr üzerinden verilen siparişlerde ise Money Bonus, Garanti Bonus, Miles&Smiles, AMEX, Maximum (İş Bankası) ve World (Yapı Kredi, TEB) kartlara 9 taksit fırsatı sunuluyor.

Migros kurbanlık teslimlerinde de 3 ayrı seçenek sunuyor. Müşteriler, adlarına hazırlanmış kurban kolilerini listeden seçtikleri Migros mağazalarından alabildikleri gibi, dilerlerse adreslerine de teslim ettirebiliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya illerinde geçerli olan adrese teslim kurban siparişi için 15 TL teslimat ücreti uygulanıyor. Ayrıca, kurbanlarını mağazalardan teslim almak isteyen müşterilere dana için; kıyma, kuşbaşı ve parça et; koç için de kemikli olarak istenilen sayıda parçalama ek hizmeti sunuluyor.

Tercih eden müşteriler, kurbanlarını Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ve Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı'na bağışlama imkanına sahip oluyor.





- Kipa





Kurbanlık almak için Kipa'yı tercih edecek tüketiciler de tüketim alışkanlıkları ve bütçelerine göre 3 farklı kurban seçenekleri arasından seçim yapabiliyor.

Minimum 12 kilogram ağırlığındaki kurbanlık Karaman ırkı koç 995 TL, minimum 16 kilogramlık daha büyük kurbanlık Karaman ırkı koç bin 155 TL ve 1/7 hisseli büyükbaş kurbanlık en az 21 kilogram olmak üzere bin 295 TL'den satışa sunuldu.

Kurbanlık alışverişini Money Bonus kredi kartı ile yapan Kipa müşterileri anında 75 TL indirim fırsatı yakalıyor. Kurbanlık hayvanların tüm sağlık kontrolleri veteriner hekimler tarafından yapılırken, kesim işlemleri de bakanlık onaylı tesislerde İslami usullere uygun bir şekilde noter ve din görevlileri eşliğinde gerçekleştirilecek.

Canlı kurban satışlarına da 18 Ağustos Cuma günü Bornova, Çiğli, Gaziemir ve Mersin Kipa'da başlandı. 10 yılı aşkın süredir hijyenik canlı kurban kesimi gerçekleştiren Kipa'da kesim işlemi bayramın birinci ve ikinci günü yapılacak.

Büyükbaş kesimi sadece Bornova'da yapılırken, kuzu kesimi Bornova, Çiğli, Gaziemir ve Mersin'de gerçekleştirilecek. Ücretsiz yapılacak bu kesimlerde, rezervasyon sistemiyle müşteriler kesim saatlerini kendileri belirleyebilecek. İş sağlığı güvenliği uzmanlarının düzenli olarak denetleyeceği 3 farklı kesim çadırında toplam 93 görevli, hijyenik ve İslami kurallara uygun olarak kesim hizmeti verecek.

Kurban Bayramı'nda satın alınan kolili kurbanları bağışlamak isteyenler için "Siz bağışlayın, biz götürelim" söylemiyle yola çıkan Kipa, kurbanlıkları, korunma ihtiyacındaki çocuklara bir yuva ve eğitim imkanı sunan Koruncuk Vakfı'na iletiyor.