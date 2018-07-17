Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon tekirdağ dünya Anaokulu sarımsak
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

"Zincir marketlere düzenleme" talebi

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan yeni kabineden, esnaf ve sanatkar camiası adına en büyük beklentimiz, zincir marketlere düzenleme yapılmasıdır"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan yeni kabineden, esnaf ve sanatkar camiası adına en büyük beklentimiz, zincir marketlere düzenleme yapılmasıdır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, zincir marketler için yeni kabineden düzenleme beklediklerini belirtti.

AVM'ler ve zincir marketlerin açılışlarının mutlaka bir kurala bağlanmasını ve bu tür iş yerlerinin açılış kapanış saatlerine mutlaka kural getirilmesini isteyen Palandöken, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan yeni kabineden esnaf ve sanatkar camiası adına en büyük beklentimiz, zincir marketlere düzenleme yapılmasıdır. Esnaf ve sanatkarımız zincir marketlerle artık başa çıkamıyor. Bu zincir marketlerin işleyişine düzenleme getirilirken, esnafımız haksız rekabetten korunmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yerel ve ulusal zincir marketlerin sayısının ülke genelinde 30 bine yaklaştığını belirterek, söz konusu marketlerin sayılarının bu hızla devam etmesi halinde 2024'te 44 bine çıkmasını beklediklerini ifade etti. Palandöken, bu gidişata "dur" denilmezse esnaf ve sanatkarın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını savundu.

Tüketicilere uyarılarda bulunan Palandöken, şunları kaydetti:

"Toptan fiyatına perakende satış söylemiyle piyasada ismi bilinmeyen markaları değerinin çok üstünde satıyorlar. Bir de sanki bakkallardaki ürünler daha pahalı gibi bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar. Oysa bakkal esnafı zaten kısıtlı sermayesiyle belli oranda ve kalitede ürünleri satıyor. Vatandaşlarımız zincir marketlerin fiyat, ürün kalitelerini çok iyi inceleyerek alışveriş yapmalı ve yanıltıcı reklamlara aldanmamalı. Hiç kimse dayanıksız ve kalitesiz ürüne para verecek kadar zengin değil. Vatandaşlarımız daha önce ismini duymadığı ürünleri ambalajına ve görünüşüne aldanarak satın almamalı."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenTESKZincir Marketler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5