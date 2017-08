Zincir otellerin ilgi odağı Bodrum

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, zincir otellerin, ilçenin geleceğini gördükleri için Bodrum'a yatırım yapmakta yarış halinde olduklarını bildirdi.

Karcılıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki zincir otellerin hemen hemen hepsinin bir arada bulunduğu yegane turizm destinasyonunun Bodrum ilçesi olduğunu söyledi.

Bodrum'daki zincir otellerin sayısının Türkiye'deki yayılmış olan zincir otellerin sayısından çok daha fazla olduğuna değinen Karcılıoğlu, "Bodrum bir dünya markasıdır. Tatilin ve eğlencenin odak noktası olduğu bir bölgemizdir. Güvenirliği, bilinirliği, tanınırlığı üst düzeyde olan bir turizm merkezidir. Ben zincir otellerin bu noktayı göz önüne alarak ve Bodrum'un geleceğini gördükleri için Bodrum'a yatırım yapmakta yarış halinde olduklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Karcılıoğlu, yurt dışından Türkiye'ye yatırım yapan yabancı şirketlerin de bu sebeple ilçeye yatırım yaptıklarına işaret etti.

- "Oksijeni en yüksek bölgelerden birisi"

Türkiye'nin deniz, güneş ve kum ülkesi olmasının yanında, dünyanın hiçbir turizm destinasyonunda olmayan tarihi, kültürüyle de ön planda olan bir ülke olduğuna değinen Karcılıoğlu, şöyle konuştu:

"Bunların hepsini bir arada taşıyan turizm destinasyonlarının başında Bodrum geliyor. İklimi olağanüstü. Bodrum dünyada sayılı oksijeni fazla ve yüksek olan bölgelerden birisi. Nem oranı çok düşük. İnsanlar burada çok fazla mutlu oluyorlar. Doğa güzelliğinin yanında her bir metresinde tarihi, kültürü, denizi, güneşi ve kumu bulabildiğiniz, hepsinin bir arada olabildiği bir turizm merkezidir."

Zincir otellerin dünyada otelciliğin ve turizmin profesyoneli olduğuna işaret eden Karcılıoğlu, "Kurumsallaşmış bu firmalar bu tür yerlere çok ciddi yatırımlar yapıyor. Yüz milyon dolarlarla konuşulan yatırımlar. Bu şirketler böyle bir parayı yatıracakları yerle ilgili çok ciddi araştırmalar yapıyorlar ve tereddütsüz Bodrum'da yatırım yapmaya karar veriyorlar. Bütün markalar gelmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Karcılıoğlu, önümüzdeki yıllardan itibaren ilçede inşaatı devam eden zincir otellerin birer birer faaliyete geçeceğini de sözlerine ekledi.

- "Türkiye'ye çok güveniyoruz"

Amerikan film şirketi Paramount Pictures'ın lisans bölümü Paramount Licensing Inc. ve PHR FZ-LLC işbirliğiyle hayata geçirilen "Paramount Hotels & Resorts" markasının dünyadaki ilk oteli The Bodrum By Paramount Hotels & Resorts yetkilileri de Türkiye'de olmaktan oldukça memnun.

Bu yılın mayıs ayında ünlü oyuncu Nicole Kidman'ın da katıldığı törenle açılan The Bodrum By Paramount Hotels & Resorts'un genel müdürü Alessandro Redaelli, Bodrum'daki ilk sezonun çok pozitif geçtiğini söyledi. Yaz sezonunda yüzde 85 civarında doluluklarda seyrettiklerini ifade eden Redaelli, "Bu bizim için beklenmeyen hoş bir sürpriz oldu. Ana pazarımız Türkiye. Suudi Arabistan'dan güzel sonuçlar almaya devam ediyoruz. Sadece otelimizde değil, Bodrum genelinde de böyle." diye konuştu.

Dünyadaki ilk oteli Türkiye'de açmayı tercih ettiklerini anlatan Redaelli, şöyle konuştu:

"Açılışımızı bu yıl yaptık ve Türkiye'ye bu yıl geldik. Türkiye'ye çok güveniyoruz. Türkiye'nin hala dünyadaki promosyon faaliyetleri konusunda çok iyi iş yaptığını düşünüyoruz. Bir destinasyon olarak hep beraber daha fazla farkındalık yaratmak için tabii ki çalışmamız gerekiyor. Gelecek konusunda da içimiz rahat. Bu yılın rakamları da bunu gösteriyor."

Yaklaşık 6 yıldır Bodrum'da hizmet veren Hilton Otel'in genel müdür yardımcısı Hasan Savaş Betil de Bodrum'un kendi kendine oluşmuş bir marka olduğunu anımsattı. 5 yıldızlı otellerin Bodrum'a gelmesinde fayda gördüklerini ifade eden Betil, "Ne kadar kaliteli tesis Bodrum'a gelirse, bizim satışlarımız ve yabancı tatilcilerin gelişi de o kadar iyi olacaktır." ifadesini kullandı.

Bodrum'u tercih eden otellerin burayla ilgili ön araştırmalar yaptıklarına da değinen Betil, "Buradaki geleceği görüyorlardır diye düşünüyorum. İnsanların buraya gelip yatırım yapması hakikaten Bodrum'un bir marka olduğunu gösteriyor. İnşallah bu böyle artarak devam edecektir. Bu şekilde devam edersen burası 'turist cenneti' olur düşüncesindeyim. Bir Cannes'e bakın, sadece sahilden oluşan bir yer. Bu kadar güzelliği olmayan bir yer. Ama dünyanın turistini, dünyanın parasını kazanan bir yer. Bizim Bodrumumuz onun 10 katı güzelliğinde." diye konuştu.