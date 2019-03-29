Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda dünya food istanbul
Değişim başladı
Değişim başladı
Katarakt tekrarlamaz!
Katarakt tekrarlamaz!
Fındık üreticisi endişeli
Fındık üreticisi endişeli
Arçelik'e İklim Liderliği Ödülü
Arçelik'e İklim Liderliği
Otomotivde sert düşüş
Otomotivde sert düşüş

Ziraat Bankası, 1 milyar 425 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

- Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru: - "Nisan ayında vadesi gelecek olan sendikasyon kredimizi katılım tutarını artırarak toplamda 1 milyar 425 milyon ABD doları olarak yeniledik" - "Bu kredi ile 22 ülkeden 40 banka, Türkiye ekonomisine ve Ziraat Bankası’nın iş modeline olan güvenini ve inancını bir kez daha teyit etmiş oldu"

Ziraat Bankası, 1 milyar 425 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, "Nisan ayında vadesi gelecek olan 422 milyon ABD dolar ve 798 milyon avro tutarındaki sendikasyon kredimizi katılım tutarını artırarak toplamda 1 milyar 425 milyon ABD doları olarak yeniledik." ifadelerini kullandı.

Bilgehan Kuru, sendikasyon kredisine ilişkin yaptığı açıklamada, nisan ayında vadesi gelecek olan 422 milyon ABD doları ve 798 milyon avro tutarındaki sendikasyon kredisini katılım tutarını artırarak toplamda 1 milyar 425 milyon ABD doları olarak yenilediklerini belirtti.

Kuru, 2013'te mevduat dışı kaynakların çeşitlendirilmesi ve dış ticaretin finansmanında piyasa payının artırılması hedefi ile yola çıkarak 700 milyon dolarla başladıkları sendikasyon kredisini her sene artırarak yola devam ettiklerini ifade etti.

470 milyon ABD doları ve 849 milyon avrodan oluşan kredinin toplam maliyetinin dolar için libor+250 baz puan ve avro için euribor+240 baz puan olarak gerçekleştiğini kaydeden Kuru, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yatırımcıların coğrafi çeşitliliğinde ve katılım tutarındaki artış, Türk bankalarının yurt dışından sağladığı finansmanın sürdürülebilirliği konusunda önemli bir göstergedir. Bu kredi ile Asya'dan Güney Amerika'ya farklı coğrafyalardaki 22 ülkeden 40 banka, Türkiye ekonomisine ve Ziraat Bankası’nın iş modeline olan güvenini ve inancını bir kez daha teyit etmiş oldu. Muhabir bankalarımıza gösterdikleri destek ve artarak devam edeceğine inandığımız iş birliği için teşekkür ederiz.

Sağladığımız bu kaynakla Ziraat Bankası olarak reel sektöre ve ülkenin tasarruf dengesine olan katkımızı sürdürüyor olacağız. Kredilerdeki istikrarlı büyümemizin yanında dış ticaret işlemlerinde son 6 yılda 7 misli artan piyasa payını yakalamış bulunuyoruz. Sağlanan bu uluslararası kredinin de desteği ile dış ticaretin finansmanında elde ettiğimiz bu ivmeyi artırarak devam ettireceğiz. Uluslararası yatırımcılarca söz konusu sendikasyon kredimize gösterilen bu büyük ilgi ve yüksek katılım ülkemiz ekonomisi ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenin bir göstergesidir."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bilgehan KuruSendikasyon KredisiZiraat Bankası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5