Ziraat Bankası'na China Development Bank'tan kredi

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, kaynak çeşitliliğini arttırmak amacıyla aralık ayında China Development Bank ile anlaşılan 600 milyon dolarlık kredinin ikinci dilimi olan 400 milyon doların banka hesabına geçtiğini duyurdu.

Ziraat Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bankamız, kaynak çeşitliliğini arttırmak maksadıyla uluslararası kuruluşlardan ikili doğrudan kredi teminine devam etmektedir. Bu kapsamda aralık ayında China Development Bank ile anlaşılan 600 milyon dolarlık kredinin ikinci dilimi olan 400 milyon dolar, 9 Şubat'ta bankamız hesaplarına geçmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uygun koşullarla temin edilen kredinin vadesinin 3 yıl olduğu bildirildi.