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Ziraat Bankası, sendikasyon kredisini yeniledi

İSTANBUL (AA) - Zi̇raat Bankası, Mart 2016 vadeli sendikasyon kredisini geri ödeyerek, 367 gün vadeli 278 milyon dolar ve 706,5 milyon avro tutarı ile yenilediğini duyurdu.Zi̇raat Bankası AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan...

Ziraat Bankası, sendikasyon kredisini yeniledi

İSTANBUL (AA) - Zi̇raat Bankası, Mart 2016 vadeli sendikasyon kredisini geri ödeyerek, 367 gün vadeli 278 milyon dolar ve 706,5 milyon avro tutarı ile yenilediğini duyurdu.

Zi̇raat Bankası AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Bankamızın Mart 2016 tarihinde dolar ve avro cinsinden temin ettiği sendikasyon kredisi geri ödenerek, bugün 367 gün vade ve sırasıyla LIBOR + yüzde 1,45 ve EURIBOR + yüzde 1,35 maliyetle, 278 milyon dolar ve 706,5 milyon avro tutarı ile yenilenmiştir. " ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
KAPSendikasyon KredisiZiraat Bankası
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