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Ziraat Bankası Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı

- Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanı İlker Met: - "Şirketlerin büyümeleri ve karlılıklarını 'sürdürülebilir' hale getirmeleri için, yaşadıkları toplumun ve çevrenin geleceğini gözeten iyileştirici ve geliştirici aksiyonlar almaları gerekiyor"

Ziraat Bankası Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı
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İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanı İlker Met, şirketlerin büyümeleri ve karlılıklarını "sürdürülebilir' hale getirmeleri için yaşadıkları toplumun ve çevrenin geleceğini gözeten iyileştirici ve geliştirici aksiyonlar almaları gerektiğini belirtti.

Met, Ziraat Bankası'nın çevre ile duyarlılığı artırmak amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde yayımladığı 2018 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu ve bankanın sürdürülebilirlik politikalarına ilişkin açıklamasında, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkisini azaltacak çözümler geliştirdiklerini belirtti.

İş süreçlerini buna uygun olarak sürekli yenilediklerini belirten Met, raporu 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün hemen öncesinde yayımlayarak bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Met, sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde daha az kağıt ve enerji tüketimi sağlayacak süreçler geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, “2018 yılında bankamızda süreç iyileştirme projeleri ile 4 bin 578 ağacın kesilmesine neden olacak kağıt tüketimi önlenmiştir. Yüzde 20 toner tasarrufu sayesinde bir milyon kilograma yakın karbondioksit salınımı engellenmiştir. Veri merkezimizin yenilenmesi ile serbest soğutma sistemine geçilerek enerji tüketiminde yüzde 40 tasarruf sağlanmıştır. Buna ek olarak klima, sensör sistemleri ve led kullanımları ile enerji tasarruf alanlarındaki geliştirmeler yakından takip edilerek uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.


Şirketlerin büyümeleri ve karlılıklarını “sürdürülebilir” hale getirmeleri için, yaşadıkları toplumun ve çevrenin geleceğini gözeten iyileştirici ve geliştirici aksiyonlar almaları gereğine işaret eden Met, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün çevre üzerindeki etkilerinin başka iş kollarına oranla görece düşük olduğunu biliyoruz. Buna karşılık tüm paydaşlarımız ile birlikte en küçük çabanın dahi küresel hedeflere ulaşmada önem taşıdığının bilinciyle hareket ediyor; enerji ve su sarfiyatımız başta olmak üzere çevreye etkilerimizi ve doğal kaynak kullanımlarımızı doğru ve etkin bir yaklaşımla yönetmeye odaklanıyoruz. Bankamızın, geçmişinden bugüne sürdürülebilirlik ilkeleriyle olan doğal uyumu, ülkemize ve dünyaya değer katma tutkusundan kaynaklanıyor. Bu tutkuyla, ekonomik sürdürülebilirlik alanındaki başarımızı, uzun vadeli çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik bakış açısıyla destekleyerek geleceğe taşıma arzusundayız."

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Ziraat Bankası Sürdürülebilirlik Raporu
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