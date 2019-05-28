Ziraat Bankası yönetimine Faruk Çelik getirildi Üç kamu bankasının üst düzey yönetiminde yapılan değişiklikler KAP'a bildirildi. Halkbank ve Vakıfbank'a yapılan AKP atamalarını, Ziraat Bankası'na yapılan Faruk Çelik ataması izledi.

28 Mayıs 2019 Salı 12:21