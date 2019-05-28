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Ziraat Bankası yönetimine Faruk Çelik getirildi

Üç kamu bankasının üst düzey yönetiminde yapılan değişiklikler KAP'a bildirildi. Halkbank ve Vakıfbank'a yapılan AKP atamalarını, Ziraat Bankası'na yapılan Faruk Çelik ataması izledi.

Ziraat Bankası yönetimine Faruk Çelik getirildi
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Üç kamu bankasının genel kurullarında üst yönetimde değişiklikler gerçekleşti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 'KAP' yapılan açıklamaya göre; Vakıfbank'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdülkadir Aksu, Halkbank'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine Mevlüt Uysal, Ziraat Bankası'nın Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Eski Bakan Faruk Çelik getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıFaruk ÇelikBankaEkonomi
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