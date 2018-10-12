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Ziraat Bankasından PÜİS üyelerine destek

- Ziraat Bankası ile Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası arasında kredi kartı komisyonlarına ilişkin protokol imzalandı

Ziraat Bankasından PÜİS üyelerine destek
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ANKARA (AA) - Akaryakıt bayilerinin artan kredi kartı komisyonları nedeniyle sıkıntı yaşamaması için bayilere özel komisyon oranları uygulanması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde kamu bankalarıyla görüşen Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının (PÜİS), ilk iş birliği protokolünü Ziraat Bankası ile imzaladığı bildirildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, protokol uyarınca Ziraat Bankası, PÜİS üyesi olan akaryakıt bayilerine özel oranlar uygulayacak. Bayilerin özel komisyon oranlarından faydalanabilmesi için, PÜİS'ten alacakları kaşeli imzalı bir yazıyla Ziraat Bankası şubelerine başvurabilecek.

İmzalanan protokol uyarınca Ziraat Bankasının akaryakıt bayilerine uygulayacağı komisyon oranları şöyle:

"Tek ödemeli işlemlerde, ertesi gün iskontolu ödeme/Blokeli gün için Ziraat Bankası kartlarına yüzde 0,85/20 gün ve diğer banka kartlarına yüzde 2,50/49 gün, tek oran uygulamasında ise Ziraat Bankası ile birlikte sunulan tüm banka kartlarına yüzde 1,85/37 gün olarak belirlendi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt istasyonlarındaki satışların yüzde 60'tan fazlasının kredi kartlarıyla yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kredi kartı komisyonları yüzde 3'lere ulaştı. Dolayısıyla kredi kartıyla yapılan satışların bayilerimize maliyeti yüzde 3'ü buluyor. Bayilerimizin kar payının brüt yüzde 5 olduğu göz önüne alındığında, kredi kartı komisyonlarının bayiler için ne kadar büyük bir yük olduğu ortaya çıkar. Bayilerimizin üzerinde önemli bir finansman yükü oluşturan kredi kartı komisyonlarının indirilmesi için TBB nezdinde kamu bankalarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdik. İlk protokolü Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile imzaladık. Diğer kamu bankaları ve özel bankalarla görüşmelerimiz devam ediyor."

Ziraat Bankasının uygulayacağı komisyon oranlarının, akaryakıt bayilerini bir nebze olsun rahatlatacağını belirten Okumuş, "15 Ekim 2018 tarihinde başlayacak olan uygulamadan faydalanmak isteyen akaryakıt bayileri, genel merkezimizden veya yurt genelinde bulunan 15 şubemizden bilgi alabilir." ifadelerini kullandı.



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