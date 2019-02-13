Ziraat Bankasından zarar ettiği iddialarına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankasından yapılan açıklamada, "Sübvansiyonlu kredi kullanan üreticiler adına oluşan faiz farkı, o yılın bütçesine konulan ödeneklerden karşılanmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ziraat Bankasına aylık olarak ödenmektedir. Bu işlemlerden dolayı bankanın zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi bu işlemlerde de bir görev zararından söz edilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası açıklamasında, bazı yazılı ve görsel medya organları ve bunlarla birlikte bazı sosyal medya hesaplarında bankanın zarar ettiğine dair bir algı oluşturulmaya çalışıldığının izlendiği belirtildi.

Açıklamada, tamamen yersiz ve mesnetsiz olan bu tür karalamalar nedeniyle konunun açıklığa kavuşmasını ve kamuoyu tarafından doğru olanın bilinmesini teminen bu bilgilendirmenin yapılmasının zorunlu hale geldiği ifade edildi.

Tarımsal faaliyet ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin, kredi kullandırım şartları ve üretim yaptığı konunun uygun olması durumunda, ilgili yılda yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan kriterlere göre, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kararnamede belirtilen oranlarda sübvansiyonlu kredi kullanan üreticiler adına oluşan faiz farkı, o yılın bütçesine konulan ödeneklerden karşılanmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ziraat Bankasına aylık olarak ödenmektedir. Bu işlemlerden dolayı bankanın zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi bu işlemlerde de bir görev zararından söz edilmesi mümkün değildir. Kamu bankalarının yapılanmalarına ve sektördeki diğer bankalarla aynı statüde rekabet etmelerine olanak sağlayan 4603 sayılı Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasına göre kamu bankalarına kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli kanun ve kararnamelerle verilmiş görevler nedeniyle doğan ve bütçe ödenekleriyle karşılanamayan yıllara ilişkin görev zararı alacakları tasfiye edilmiştir. Anılan kanun çerçevesinde Ziraat Bankasına ancak, kamu bütçesine konulan ödenekler kadar görev verilebilmektedir."

Açıklamada, Ziraat Bankasında maksatlı olarak bazı kesimlerce olduğundan farklı bir biçimde yansıtılmaya çalışılan sübvansiyonlu kredi uygulamalarından kaynaklı görev zararı oluşmasının da mümkün olmadığı vurgulandı.

Ziraat Bankasının, faaliyet ve mali verilerini dip notlarıyla birlikte 3 ayda bir düzenli olarak kamuoyu ile paylaştığı belirtilen açıklamada, "İlgili tablolar incelendiğinde Ziraat Bankasının sermayesine ve müşteri tabanına uygun bir karlılık düzeyinde faaliyetlerine devam ettiği görülecektir." ifadelerine yer verildi.