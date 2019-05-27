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Ziraat Bankasının yönetim kurulu belirlendi

-Ziraat Bankası, Mehmet Nihat Ömeroğlu, Serruh Kaleli, Faruk Çelik ve Yusuf Bilmez'in üç yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini duyurdu

Ziraat Bankasının yönetim kurulu belirlendi
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İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, bankanın olağan genel kurul toplantısında Mehmet Nihat Ömeroğlu, Serruh Kaleli, Faruk Çelik ve Yusuf Bilmez'in üç yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini duyurdu.

Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada bankanın olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinden Dr Ahmet Genç, Yusuf Dağcan, Hüseyin Aydın, Mahmut Kaçar, Feyzi Çutur'un görevlerine devam etmelerine, Mehmet Nihat Ömeroğlu, Serruh Kaleli, Faruk Çelik ve Yusuf Bilmez'in üç yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verildiği bildirildi.

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Ziraat Bankası
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