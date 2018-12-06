"Ziraat Katılım bütün illerde olacak"

İSTANBUL (AA) – MURAT BİRİNCİ – Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, yıl sonuna kadar 80 şubeye ulaşacaklarını belirterek, "Önümüzdeki yıl da şube açmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bütün il merkezlerinde olmak. Ardından büyük ilçelerde olmak." dedi.



AA muhabirine Ziraat Katılım’ın 9 aylık performansı ve gelecek döneme ilişkin projelerini anlatan Özdemir, bu yılın ocak-eylül döneminde sektörün üzerinde büyüdüklerini belirtti.

Bu yılın 9 ayında 2017 yıl sonuna göre yüzde 51,4’lük aktif büyüme ile 22 milyar liraya yaklaştıklarını ifade eden Özdemir, 16,4 milyar liralık fon topladıklarını ve 18 milyar lirası nakdi olmak üzere tüm sektörlere toplamda 29,7 milyar lira finansman desteği verdiklerini dile getirdi.

Özdemir, ocak-eylül döneminde 242 milyon lira net kar elde ettiklerini söyledi.

Böyle bakılınca fon toplama ve fon kullandırma konusunda sektörün üzerinde bir büyüme ortaya koyduklarını ve sektör rakamlarını yukarı çektiklerini bildiren Özdemir, genç bir banka olmalarının ve piyasada yer edinme isteklerinin bu gelişmede önemli olduğunu vurguladı.

Özdemir, Ziraat Katılım'ın motivasyon ve iştahlarının diğer katılım bankalarına göre bu anlamda farklı olduğuna dikkati çekti.





- "Kar-zarar ortaklığına önem veriyoruz"





Metin Özdemir, Ziraat Katılım olarak kar-zarar ortaklığı konusuna çok önem verdiklerini vurgulayarak, "Lojistik sektöründe bir kar-zarar projesi yaptık. Bir de savunma ve otomotiv sanayi alanında yüzde 100 kar-zarar ortaklığını Türkiye'de yapan ilk banka olduk. Diğer katılım bankalarının daha önce kar-zarar ortaklığı projesi yapmış ama yatırım bazında, şirketleşme anlamında ilk biziz. Bu örnekleri çoğaltmak istiyoruz." dedi.

İstisna ürünü ile sektörde bir ilki gerçekleştirdiklerini anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Ziraat Katılım olarak geçen yıl katılım bankacılığı sektöründe yine bir ilke imza atarak İstisna ürünü ile proje finansmanı gerçekleştirdik. Tamamladığımız İstisna işlemi ile Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden biri olan Manisa Entegre Sağlık Kampüsü projesine, kamu-özel sektör iş birliği (PPP) çerçevesinde İslam Kalkınma Bankası ve beş uluslararası bankanın konsorsiyumu ile tamamen faizsiz bir finansman sağladık. Ziraat Katılım olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İlgi alanlarımızı stratejik ve yenilikçi ürünler oluşturuyor. Savunma, otomotiv ve raylı sistemler sanayilerinin önemli üreticilerinden Fikssan Fikstür Sanayi ve Ticaret AŞ ile bir araya gelerek hayata geçirdiğimiz 'FZK Mühendislik ve Sınai Yatırımlar AŞ'de işler iyi gidiyor. Bu şirketle birlikte ülkemizde üretilmeyen, ithal edilen ürünleri üretiyoruz. Böylece döviz kaybımızın önüne geçeceğiz ve yerli üretimi teşvik edeceğiz. En fazla 7 yıl o firmada kalacağız, ya ortağımıza devredeceğiz ya da borsaya devredip o işten ayrılacağız."

Kar-zarar ortaklığında kurulan şirketin yönetimine ilişkin de bilgi veren Özdemir, "Yönetim kurulunda 4 kişi bizden. 3 üye ortağımızdan. Yönetim kurulu başkanı bizden, genel müdür ortak olduğumuzda firmadan oluyor. Bu şekilde bir yönetim modeli oluşturduk. Arkadaşlarımız firmanın kurumsallaşmasına ve finansal yönetimine katkı sağlıyor. Türkiye'deki işletmelerin önemli sorunlarından bir tanesi, şirket belli bir seviyeye geldikten sonra kurumsallaşamıyor. Biz buna destek veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, gelecek yılın başlarında tekrar uygun koşullar oluşursa sendikasyon kredisi alınması noktasında gerekli hazırlıkların halihazırda yapıldığını ifade etti.





- "Ziraat Finans Grubu içinde leasing işlemlerini Ziraat Katılım yapacak"





Özdemir, leasing işlemlerini sukuk işlemlerine konu ederek ihraç gerçekleştirdiklerini belirterek, "Önümüzdeki yıl Ziraat Finans Grubu içindeki Ziraat Leasing, Ziraat Katılım'a katılacak. Hem aktifimizde büyüme hem de leasing işlemlerimizde hacim sağlayacak. Artık Ziraat Finans Grubu içinde leasing işlemlerini Ziraat Katılım yapacak." dedi.





- "Şube açmaya devam edeceğiz"





Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, yıl sonuna kadar 80 şubeye ulaşacaklarını belirterek, "Önümüzdeki yıl da şube açmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bütün il merkezlerinde olmak. Ardından büyük ilçelerde olmak." dedi.

Halihazırda büyükşehirlerde birden çok şubenin bulunduğunu söyleyen Özdemir, şu anda 41 ilde Ziraat Katılım şubesi bulunduğunu, 40 ilde de gelecek dönemlerde şube açmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Özdemir, sağlıklı ve ayakları yere basacak şekilde büyümenin hem kendileri hem de sektör için daha faydalı olacağını ifade etti.