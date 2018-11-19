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Ziraat Katılım'dan 300 milyon liralık kira sertifikası ihracı

- Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük: - "Ziraat Katılım olarak 28'inci kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 4 milyar 154 milyon TL oldu"

Ziraat Katılım'dan 300 milyon liralık kira sertifikası ihracı
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İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım, 300 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre Ziraat Katılım Ziraat Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla 16 Kasım'da gerçekleştirilen ihraç ile 91 gün vadeli 300 milyon TL fonlama temin etti.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirtti.

Ziraat Katılım olarak 28'inci kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerinin altını çizen Karakütük, "Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 4 milyar 154 milyon TL olmuştur. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, gerçekleştirdiğimiz 300 milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım'ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Karakütük, Ziraat Katılım'ın bu yıl başından bugüne kadar 16 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla 2 milyar 754 milyon TL fonlama temin ettiklerini belirterek, "Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden 'Paylaştıkça daha fazlası' ilkemizle büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

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Kira SertifikasıZiraat KatılımZiraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük
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