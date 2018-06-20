Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi spor bilim Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Erol Mehmet Yarar
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

Ziraat Katılım'ın 72. şubesi faaliyette

- Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir: - "Kuruluşumuzun 3. yılında büyük şehirler başta olmak üzere tüm illerde şube açmaya devam ediyoruz"

Ziraat Katılım'ın 72. şubesi faaliyette

İSTANBUL (AA) - 2017 yıl sonu itibarıyla 63 şubesi bulunan Ziraat Katılım, kuruluşunun üzerinden 3 yıl gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen bu hafta açtığı Çorlu, Keçiören, Hadımköy ve Ordu Şubeleri ile şube sayısını 39 farklı ilde toplam 72'ye çıkardı.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, reel ekonomiye doğrudan destek sağlayan Ziraat Katılım, müşteri odaklı iş modeli, üretimi ve istihdamı artırmaya yönelik finansman politikası ile müşterilerine en iyi çözüm önerilerini, açtığı yeni şubeleriyle de sunmaya devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, ülke genelinde şube ağını genişletmeye devam ettiklerini belirtti.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Kuruluşumuzun 3. yılında büyük şehirler başta olmak üzere tüm illerde şube açmaya devam ediyoruz. 154 yıllık Ziraat Finans Grubu'nun tecrübe ve kalite standardını katılım bankacılığı prensipleri çerçevesinde müşterilerimize sunuyoruz. Hali hazırda inşaatı devam eden şubelerimiz var. Önümüzdeki dönemde yeni açacağımız şubeler ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Katılım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5