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Ziraat Leasing, Ziraat Katılım'a katıldı

- Ziraat Leasing, faaliyetlerini Ziraat Katılım bünyesinde sürdürmeye başladı

Ziraat Leasing, Ziraat Katılım'a katıldı
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İSTANBUL (AA) - Ziraat Leasing, 1 Mart 2019'dan itibaren faaliyetlerini Ziraat Katılım bünyesinde sürdürmeye başladı.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre Ziraat Finans Grubu çatısı altında 1991 yılından bugüne inşaat, sağlık, tekstil, gıda, demir çelik, metal işleme, basım, imalat sanayi gibi birçok sektöre finansman sağlayan Ziraat Leasing, 1 Mart 2019'dan itibaren faaliyetlerini Ziraat Katılım bünyesinde sürdürmeye başladı.

Ziraat Finans Grubu içerisinde benzer alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin arasında sağlanacak güç birliği ile hem operasyonel maliyetlerin düşürülmesi hem de verimliliğin artırılması planlanıyor.

Ziraat Katılım, bu birleşme sayesinde gücünü büyütürken, Ziraat Leasing'in birikim ve tecrübesinden faydalanmak suretiyle, hali hazırda müşterilerine sunduğu finansal kiralama hizmetlerini daha da geliştirerek sektör payını artıracak. Ziraat Katılım, misyonu doğrultusunda hem ülke ekonomisine hem de finansal piyasaların derinleşmesine katkı sağlamak için doğru ve etkin çözümler üreterek, yatırımları finanse etmek amacıyla hareket edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat KatılımZiraat Leasing
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