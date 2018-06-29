Ziraat odalarından Meclise 3 vekil

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 24 Haziran seçimleri sonucunda 3 ziraat odası başkanının Meclise girdiğini bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, 24 Haziran seçimleri sonucunda, Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel'in Mersin, Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı'nın Aydın ve Adıyaman Ziraat Odası eski başkanı Yakup Taş'ın Adıyaman'dan milletvekili seçildiğini belirtti.

Ziraat odası başkanlarının TBMM'de yer almasının, çiftçilerin sorunlarının takibi ve çözümüyle çiftçilerin haklarının savunulması bakımından önemli olduğunun altını çizdi.

Bayraktar, milletvekili seçilenlere başarılar dileyerek, "Çiftçilerimizi ziraat odaları çatısı altında başarıyla temsil eden oda başkanlarımız, milletvekilliği görevini de layıkıyla yerine getirecektir. Vekil seçilen oda başkanlarımızın çiftçilerimizi TBMM'de de yalnız bırakmayacağına, onların sorun ve talepleri için gayret göstereceğine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.