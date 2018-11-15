Zor Hadi'nin 20 bin liralık ödülü Paycell ile ödenecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in dijital bilgi ve eğlence platformu Hadi'de dün düzenlenen yarışmasında kazanılan 20 bin liralık ödül, Paycell ile ödenecek.

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, Müge Boz'un sunumuyla dün gerçekleşen "Zor Hadi" yarışmasına 485 bin kişi katıldı. Birbirinden zor 19 soruya cevap veren yarışmacılardan sadece 1 kişi son soruya ulaştı.

Finalde yöneltilen "Nobel Ödülleri'nde 216 madalyayla en fazla madalya dağıtılan alan hangisidir?" sorusuna "Tıp" doğru yanıtını veren yarışmacı, geçen haftadan devirle 20 bin liraya ulaşan ödülün tek başına sahibi oldu.

Canlı bilgi yarışması Hadi'de verilen bu ödül, Türkiye'de mobil uygulama üzerinden şimdiye kadar dağıtılan en yüksek meblağ olarak tarihe geçti.





- Para ödülü Paycell güvencesiyle ödenecek

Açıklamada verilen bilgiye göre, yarışmanın kazananı, ödülünü ödeme platformu Paycell güvencesiyle alacak.

Paycell uygulaması banka hesabı açmadan fatura ödeme, para transferi gerçekleştirme kredi kartlarını yükleyerek dijital cüzdan oluşturma gibi kapsamlı bir finansal servis deneyimi sunuyor. Paycell Kart ise ön ödemeli bir alışveriş kartı olarak hizmet veriyor. Kullanmak için sadece telefon numarasının yeterli olduğu kart için yaş sınırı ve hesap açma zorunluluğu bulunmuyor. Paycell Kart, içine yüklenilen miktar kadar harcama imkanı veriyor.

Paycell, firmalara özel kurumsal çözümlerle e-ticareti de destekliyor ve kredi kartı ya da banka kartı olmayan müşterilere satış yapabilmenin önünü alternatif hizmetlerle açıyor. Böylece mobil cüzdan sayesinde müşterilere güvenli bir e-ticaret deneyimi sunulurken, firmalara potansiyel müşteriler yaratmanın da önü açılıyor.



