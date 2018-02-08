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Zorlu Enerji'den ortak girişim anlaşması açıklaması

- Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Filistin'de güneş ve rüzgar enerji santralleri kurulması amacıyla Sharekat şirketiyle ortak girişim anlaşması imzaladı

Zorlu Enerji'den ortak girişim anlaşması açıklaması

İSTANBUL (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin, Filistin'de güneş ve rüzgar enerji santralleri kurulması amacıyla Sharekat Kahrabaa Mohavazat AL-Quds AL-Urdineyyah (Sharekat) şirketiyle ortak girişim anlaşması imzaladığı bildirildi.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, anlaşma kapsamında kurulacak yeni şirkette, Zorlu Enerji’nin yüzde 75, Sharekat'ın ise yüzde 25 ortaklık payı olacağı belirtildi.
Zorlu Enerji ile Jerusalem District Electricity Company Ltd. (JDECO) arasında daha önce Filistin'de güneş ve rüzgar santralleri kurulması ve işletilmesi için imzalanan iyi niyet anlaşması kapsamında başlatılan ortaklık görüşmelerinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Şirketimiz ile JDECO hissedarlarının aynı oranda ve yapıda hissedar olduğu Sharekat arasında bir ortak girişim anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında Filistin'in elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılamak üzere ülkenin farklı bölgelerinde, ilk etapta 30 megavat olmak üzere toplamda 100 megavat kurulu güce ulaşacak güneş enerji santrallerinin kurulması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞSharekatOrtak Girişim AnlaşmasıJerusalem District Electricity Company Ltd. (JDECO)Filistin
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