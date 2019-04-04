Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bilsan EWE LOCARD
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

Zorlu Enerji'den Tekkehamam II JES için önlisans başvurusu

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Denizli'de kurmayı planladığı Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) önlisans başvurusunda bulundu.Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda...

Zorlu Enerji'den Tekkehamam II JES için önlisans başvurusu
banner17

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Denizli'de kurmayı planladığı Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) önlisans başvurusunda bulundu.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Sarayköy'de inşa edilecek Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali'nin 35 megavat kurulu güce sahip olacağı kaydedildi.
Açıklamada, "Tekkehamam II Jeotermal Enerji Santrali projesi için önlisans almak üzere EPDK'ya başvurulmuştur." ifadesini kullanıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Jeotermal EnerjiEnerji
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5