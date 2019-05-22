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Zorlu Enerji Filistin'de şirket kurdu

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin yenilenebilir ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek üzere Filistin'de yeni bir şirket kurduğu bildirildi. Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Filistin'de...

Zorlu Enerji Filistin'de şirket kurdu
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ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin yenilenebilir ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek üzere Filistin'de yeni bir şirket kurduğu bildirildi.

Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Filistin'de şirketimizin bir şubesi açılmış ve ayrıca güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek üzere 10 bin Ürdün Dinarı sermaye ile ZJ Strong Energy For Renewable Energy Ltd. Co. unvanlı yeni bir şirket kurulmuştur." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, kurulan şirketin ortaklık yapısının yüzde 75'inin Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'ye ve yüzde 25'nin ise Jerusalem District Electricity Co. Ltd'ye (Sharekat Kahrabaa Mohavazat Al-Quds Al-Urdineyyah) ait olduğu belirtildi.

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FilistinZorlu EnerjiZorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
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