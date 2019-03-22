Zorlu Enerji hatıra ormanları kuruyor

İSTANBUL (AA) - Geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak için çevreye verilen zararı en aza indirmeyi hedefleyen Zorlu Enerji, bu bağlamda hayata geçirdiği hatıra ormanları için bugüne kadar 145 bin fidan dikti.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada, Türkiye’nin yerli ve yenilebilir enerji alanındaki öncülerinden olan Zorlu Enerji'nin, sürdürülebilirlik çalışmaları doğrultusunda 21-26 Mart'ta kutlanan Ormancılık haftasında ağaçlandırma çalışmaları paylaşıldı.

Tüketicilerine sunduğu hizmet kalitesinin yanı sıra yaşanan çevrenin ve dünyanın sürdürülebilirliği için çalışmalarda bulunan Zorlu Enerji, bu kapsamda hatıra ormanları oluşturuyor.

Kars-Arpaçay, Osmaniye-Bahçe, Denizli-Sarayköy ve Buldan, İzmir-Tire ilçelerinde yaratılan hatıra ormanları için bugüne kadar 145 bin fidan diken Zorlu Enerji, çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yaparak yürütüyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için hayata geçirilen hatıra ormanlarının, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve yerel halkın desteğiyle daha da büyümesi hedefleniyor.



Hatıra ormanı kurulması için ilk adımların 2010 yılında atıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm Türkiye genelinde planladığımız hatıra ormanları için ilk yedi yılımızda 75 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl ise bu alanda hedeflerimizi büyüterek Denizli ili Buldan ilçesi sınırları içerisinde 70 bin fidanlık hatıra ormanı ile 145 bini aşkın fidanlarımız, geleceğin ağaçları olarak yarınlarımıza temiz bir çevre sunma yolunda önemli bir gelişme olacak. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yarınların teknolojisine yatırım yapan bir firma olarak geleceğe daha temiz bir dünya bırakma vizyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz."