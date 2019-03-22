Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon moda dünya mersin
Listedeki tek Türk
Listedeki tek Türk
Kebabın adı “Adana”
Kebabın adı “Adana”
Google'a ceza
Google'a “milyarlık“ ceza
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO

Zorlu Enerji hatıra ormanları kuruyor

- Hatıra ormanları için bugüne kadar 145 bin fidan diken Zorlu Enerji, çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yaparak yürütüyor

Zorlu Enerji hatıra ormanları kuruyor
banner17

İSTANBUL (AA) - Geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak için çevreye verilen zararı en aza indirmeyi hedefleyen Zorlu Enerji, bu bağlamda hayata geçirdiği hatıra ormanları için bugüne kadar 145 bin fidan dikti.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada, Türkiye’nin yerli ve yenilebilir enerji alanındaki öncülerinden olan Zorlu Enerji'nin, sürdürülebilirlik çalışmaları doğrultusunda 21-26 Mart'ta kutlanan Ormancılık haftasında ağaçlandırma çalışmaları paylaşıldı.

Tüketicilerine sunduğu hizmet kalitesinin yanı sıra yaşanan çevrenin ve dünyanın sürdürülebilirliği için çalışmalarda bulunan Zorlu Enerji, bu kapsamda hatıra ormanları oluşturuyor.

Kars-Arpaçay, Osmaniye-Bahçe, Denizli-Sarayköy ve Buldan, İzmir-Tire ilçelerinde yaratılan hatıra ormanları için bugüne kadar 145 bin fidan diken Zorlu Enerji, çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği yaparak yürütüyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için hayata geçirilen hatıra ormanlarının, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve yerel halkın desteğiyle daha da büyümesi hedefleniyor.

Hatıra ormanı kurulması için ilk adımların 2010 yılında atıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm Türkiye genelinde planladığımız hatıra ormanları için ilk yedi yılımızda 75 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl ise bu alanda hedeflerimizi büyüterek Denizli ili Buldan ilçesi sınırları içerisinde 70 bin fidanlık hatıra ormanı ile 145 bini aşkın fidanlarımız, geleceğin ağaçları olarak yarınlarımıza temiz bir çevre sunma yolunda önemli bir gelişme olacak. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yarınların teknolojisine yatırım yapan bir firma olarak geleceğe daha temiz bir dünya bırakma vizyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hatıra OrmanlarıZorlu Enerji
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5