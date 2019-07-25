Zorlu Enerji ödeme noktaları sayısını 792’ye çıkardı

Zorlu Enerji Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlenerek müşterilerine sunduğu hizmetleri geliştirmeye ve hayatları iyileştirmeye devam ediyor.



Aboneleri için hayatı kolaylaştırmak amacıyla ödeme kanalları arasına anlaşmalı bankaların yanı sıra NKolay bayilerini de katan Zorlu Enerji, bölgedeki NKolay bayi sayısını 60’a çıkardı. Böylece Zorlu Enerji müşterilerinin ödeme yapabileceği bayi sayısı Elekse, Faturakom, Faturamatik ve Pratik İşlem bayileriyle birlikte 792’ye yükselmiş oldu.



Zorlu Enerji aboneleri, fatura ödemelerini kredi kartı ile ödemeler hariç Zorlu Enerji’nin yetkilendirdiği tahsilat noktalarında, masraf ya da komisyon vermeden gerçekleştirebiliyor ve arzu ederlerse anlaşmalı bankalardan otomatik ödeme talimatı, internet veya telefon bankacılığı ile ATM üzerinden de ücretsiz bir şekilde işlem gerçekleştirebiliyor.