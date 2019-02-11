Zorlu Enerji şarj istasyonu ağını genişletiyor

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Solutions (ZES), İstanbul-Bursa arasını bir buçuk saate indiren Körfez Geçişi üzerindeki üç oksijen tesisindeki şarj istasyonlarıyla elektrikli araçlara hizmet vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Zorlu Enerjinin geçen yıl elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla kurduğu ZES'in, İstanbul-Bursa arasını bir buçuk saate indiren Körfez Geçişi üzerinde bulunan O3 Dilovası, O37 Orhangazi ve O68 Gemlik oksijen tesislerindeki şarj istasyonlarıyla elektrikli araç sahiplerine hızlı şarj hizmeti sunduğu belirtildi.

ZES'in elektrikli araç sahiplerinin şehir dışı seyahatlerde de ulaşımını kolaylaştırmak ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sunmak için çalışmalarına devam ettiği ifade edilen açıklamada, ZES istasyonlarında dört aracın aynı anda şarj edilebildiği ve 30 dakika içinde yüzde 80 şarj seviyesine ulaşıldığı kaydedildi.

Toplam 23 farklı noktada hizmet veren ZES istasyonlarının sayısının 2019 sonuna kadar 200'e çıkarılması hedefleniyor.