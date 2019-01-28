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Zorlu Enerji şarj istasyonu

İSTANBUL (AA) - Zorlu Enerji Solutions (ZES) tarafından İzmir ve Manisa'da yeni elektrikli şarj istasyonları açıldığı ve yıl sonuna kadar ülke genelinde istasyon sayısının 200'e çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.Şirketten...

Zorlu Enerji şarj istasyonu
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İSTANBUL (AA) - Zorlu Enerji Solutions (ZES) tarafından İzmir ve Manisa'da yeni elektrikli şarj istasyonları açıldığı ve yıl sonuna kadar ülke genelinde istasyon sayısının 200'e çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji geçen yıl kurduğu ZES ile elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Hem şehir içi hem de şehir dışı seyahatlerde elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve kesintisiz bir sürüş deneyimi sunmak için çalışmalarını sürdüren ZES tarafından, İzmir Gaziemir ile Manisa Merkez Zorpet ve Salihli'de tüketicilerin kullanımına sunulan şarj istasyonlarında, belirli bir süre için ücretsiz kullanım hizmeti verilecek.

Açılan yeni istasyonlarla İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Kocaeli ve İstanbul'da 23 noktada bulunan ZES istasyonlarının sayısının 2019 sonuna kadar 200'e çıkarılması hedefleniyor.

Bu sayede kullanıcılar, Türkiye’nin birçok bölgesine şarj problemi yaşamadan rahatça yolculuk yapabilecek. Şarj istasyonlarının artması, elektrikli araç ekosistemine katkı sunarken, birçok elektrikli araç markasının da Türkiye pazarına giriş sürecini hızlandırabilecek.

Ayrıca şirket tarafından şarj istasyonlarına ek olarak, elektrikli araç ekosistemine katkıda bulunmak için "electrip" adında saatlik kiralama hizmeti veriliyor. Electrip ile tüketiciler belirlenen şarj istasyonlarından mobil uygulama üzerinden randevu sistemiyle elektrikli araç kiralayabilecek.

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Elektrikli Araçşarj IstasyonuZorlu Enerji Solutions
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