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Zorlu Enerji üçüncü kez BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji'nin 3. kez üst üste Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer aldığı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, endeksin, BİST'te işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performanslarının...

Zorlu Enerji üçüncü kez BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde
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ANKARA (AA) - Zorlu Enerji'nin 3. kez üst üste Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, endeksin, BİST'te işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performanslarının üst seviyede olan şirketleri kapsadığı belirtildi.

Zorlu Enerji'nin sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği ekonomik, sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim uygulamalarını ve performansını içeren 5. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlandığı kaydedilen açıklamada, şirketin bu alanlardaki gelişiminin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi Sinan Ak, büyüme modelini oluştururken sürdürülebilirliği merkeze konumlandırdıklarını aktardı.

Sürdürülebilirliği yol göstereci bir kılavuz olarak gördüklerini vurgulayan Ak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 5. Sürdürülebilirlik raporumuzdaki olumlu verilerin ardından, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde de aralık vermeden yer almamız, doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Yenilikçi yaklaşımlarla yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretirken sürdürülebilirliğin ana eksenleri olan sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda Türkiye’nin geleceğine her yıl daha fazla katkı sunuyoruz. Sürdürülebilirlik politikalarımızı, iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının yönetimi, su ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği, sorumlu iç ve dış paydaş diyaloğu ve doğal kaynakların korunması gibi kavramlar doğrultusunda şekillendiriyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
SürdürülebilirlikYenilenebilir EnerjiZorlu Enerji
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