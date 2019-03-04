Zorlu Enerji’den abonelere fatura tahsilatı uyarısı

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji, ödeme noktası adı altında fatura tahsilatı yapan ancak sonrasında ortadan kaybolan yetkisiz fatura merkezleri konusunda abonelerini uyararak, vatandaşlardan fatura ödemeleri için anlaşmalı bankaları veya N Kolay merkezlerini tercih etmelerini istedi.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada, şirketin Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik perakende satış faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Vatandaşların anlaşmalı olmayan merkez ve internet siteleri üzerinden ödeme yapmamalarının gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Faturaların N Kolay şubelerinden ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenmesi gerekiyor. Anlaşmalı olmayan noktalar ve internet sitelerine ödeme yapılması durumunda, faturaların hiç ödenmemesi ya da geç ödenmesi nedeniyle enerjinin kesilmesi gibi riskler oluşuyor. Korsan ödeme noktalarından alınan dekontların yasal bir geçerliliği de bulunmuyor. Zorlu Enerji aboneleri, faturala ödemelerini, N Kolay ödeme noktalarında masraf ya da komisyon vermeden gerçekleştirebiliyor ve arzu ederlerse anlaşmalı bankalardan otomatik ödeme talimatı, internet veya telefon bankacılığı ve ATM üzerinden de ücretsiz bir şekilde işlem gerçekleştirebiliyorlar."

Aboneler anlaşmalı ödeme noktalarına, https://www.zorluenerji.com.tr/tr/elektrik-ticareti/hakkimizda/odeme-kanallari adresinden ulaşılabilecek.





