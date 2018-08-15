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Zorlu Enerji’den bayramda ücretsiz hızlı şarj hizmeti

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji’nin yeni nesil teknoloji markası Zorlu Energy Solutions (ZES) tarafından, Türkiye’nin en çok seyahat edilen yollarındaki 9 hızlı şarj noktasıyla tüm elektrikli araç sahiplerine Kurban Bayramı tatilinde, herhangi...

Zorlu Enerji’den bayramda ücretsiz hızlı şarj hizmeti

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji’nin yeni nesil teknoloji markası Zorlu Energy Solutions (ZES) tarafından, Türkiye’nin en çok seyahat edilen yollarındaki 9 hızlı şarj noktasıyla tüm elektrikli araç sahiplerine Kurban Bayramı tatilinde, herhangi bir bedel ödemeksizin hizmet sunulacağı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç sürücüleri, bugün devreye alınacak Afyon-Kolaylı Dinlenme Tesisi”, “Uşak-Festiva” ve “Bolu- Highway” istasyonlarıyla toplamda 9'a ulaşacak noktada, bayram tatili boyunca İstanbul-İzmir, Ankara-İzmir ve İstanbul-Ankara arasındaki seyahatlerinde, hızlı şarj imkanından ücretsiz yararlanabilecek.

Elektrikli araç sürücülerinin ZES sistemi tarafından tanınabilmesi için ZES Uygulamasını (ZES App) akıllı telefonlarına indirip, talep formunu doldurmaları yeterli olacak.

Kart ve üyeliğin tamamen ücretsiz olduğu sistemde, kullanıcılar ZES App uygulaması üzerinden abonelik işlemlerini yaparak, şarj noktalarının yerlerini görebilecek ve navigasyonla kolayca ulaşabilecek.

Şarj istasyonlarında, araç tipi ve modeline bağlı olarak 30 ila 60 dakika arasında şarj imkanı sunulacağı belirtilirken, hızlı şarj noktalarında aynı anda 4 araca hizmet verilebilecek.

Öncelikli olarak üç büyük şehir İstanbul, Ankara, İzmir rotalarını yüksek hızlı şarj noktaları ile kapsayarak bayramda kullanıcılara konfor sağlamayı hedefleyen ZES, Türkiye’nin en çok seyahat edilen güzergahlarındaki hızlı şarj noktalarıyla tüm elektrikli araç sahiplerine kesintisiz yolculuk imkanı sunacak.

Şirket, şarj noktası sayısını yıl sonuna kadar 100’ün üzerine çıkarmayı hedefliyor.

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