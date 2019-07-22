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Zorlu Enerji'den jeotermalde bir ilk

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji'nin, jeotermal akışkanlarının sürekli ve anlık olarak analizini gerçekleştirecek projesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ilk etapta 350 bin avro destek alacağı bildirildi.Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada,...

Zorlu Enerji'den jeotermalde bir ilk
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ANKARA (AA) - Zorlu Enerji'nin, jeotermal akışkanlarının sürekli ve anlık olarak analizini gerçekleştirecek projesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ilk etapta 350 bin avro destek alacağı bildirildi.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada, şirketin, AB'nin en büyük araştırma ve inovasyon programı Horizon 2020 kapsamında yürüttüğü "GeoPro Projesi" ile hibe desteği almaya hak kazandığı belirtildi.

Proje kapsamında Horizon 2020 Programı’nda, daha önce aldığı desteklere bir yenisini ekleyen Zorlu Enerji, dünyada ve sektörde ilk kez uygulanacak olan jeotermal akışkan özelliklerinin sürekli olarak takibi ve işletme süresince optimizasyonu üzerinde çalışmaya başladığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce sadece petrol sektöründe uygulanan bu yöntem, Zorlu Enerji jeotermal santrallerinde uygulanmaya başlamasıyla sektörel anlamda dünyada da bir ilk olacak. Planlanan yöntem sayesinde jeotermal akışkanın özellikleri rezervuardan başlayarak işletme aşamasına kadar yazılım ve modellerle anlık olarak takip edilecek, bu sayede klasik sayılabilecek ve zaman alan laboratuvar uygulamalarının bir kısmı teknolojiye entegre edilerek zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlanacak.Toplam 5 milyon avro bütçesi olan program için Avrupa’dan, 7 özel şirket, 4 üniversite ve 1 enstitü ortak çalışacakken, Zorlu Enerji bünyesindeki santraller de projede kullanılacak ve ilk etapta yaklaşık 350 bin avro destek alınacak."

Açıklamada, son 1 yıl içinde, Horizon 2020 kapsamında AB’den jeotermal enerjiye yönelik 3 farklı alanda destek alan ve iş birliği için tercih edilen Zorlu Enerji mühendislerinin, farklı projeler için danışmanlık teklifleri almaya başladığı ifade edildi.




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GeoPro ProjesiJeotermalZorlu Enerji
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