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Zorlu Enerji'den kadınlara saati 1 liradan kiralık araç

- Zorlu Enerji, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara saati 1 liradan elektrikli araç kiralayacak

Zorlu Enerji'den kadınlara saati 1 liradan kiralık araç
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ANKARA (AA) - Zorlu Enerjinin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araç kiralama platformu "electrip"in elektrikli ve çevreci araçlarını kadınlara saati 1 liradan kiralama kararı aldığı belirtildi.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada şirketin, elektrikli araç kiralama platformu electrip ile sadece kadınlara özel bir kampanya başlattığı ifade edildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlenen kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Google Play veya App Store'dan electrip mobil uygulamasını indirerek kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

Kadınların 8-10 Mart tarihlerinde tercih ettikleri rezervasyon saatlerinde elektrikli araçlarını Levent 199 Plaza ya da Zorlu Center'dan teslim alabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayata geçirdiği yeni nesil teknolojilerle dikkati çeken Zorlu Enerji, elektrikli araç kiralama platformu electrip ile yeni bir deneyime öncülük ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel tüm kadınlara elektrikli araç deneyimi ayrıcalığı sunuyor. Dünya Kadınlar Günü ve devam eden hafta sonu boyunca tüm kadınlar electripin elektrikli araç kiralama platformundan saati sadece 1 liraya yararlanma fırsatı bulacak. Üstelik electrip ile Renault ZOE veya BMW i3 kiralayabilecek olan kadınlar, kullanacakları elektrikli otomobilleri ZES şarj istasyonlarından ücretsiz ve hızlı şarj edebilecek ve herhangi bir ek ücret ödemeyecek."

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