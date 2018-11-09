Zorlu Enerji'den Kazakistan'da GES anlaşması

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından, 50 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santrali projesi geliştirilmesi için Kazakistan ile iyi niyet anlaşması imzalandığını bildirdi.

Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, projenin iki ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ile Kazakistan Enerji Bakanlığı ve Türkistan Bölgesi Valiliği arasında Türkiye ve Kazakistan arasındaki karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması düşüncesiyle, Kazakistan'da 50 megavat kurulu güce sahip olacak bir Güneş Enerji Santrali (GES) projesi geliştirilmesi için iyi niyet anlaşması imzalandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda çalışmalarımız devam etmekte olup konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.