Zorlu Enerji'den Kumpınar Termik Santrali açıklaması

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kurulması planlanan bin 220 megavat kurulu güce sahip Kumpınar Termik Santral Projesi için önlisans sürecinin devam ettiği bildirildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Bin 220 megavat kurulu güce sahip olması planlanan Kumpınar Termik Santral Projesine ilişkin önlisans süreci devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Zorlu Enerji, söz konusu proje için Temmuz 2013'te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna önlisans başvurusunda bulunmuştu.







