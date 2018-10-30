Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar demografi Pokemon barbaros Gençlik Trabzon
Zeytinde rekor kıracak
Zeytinde rekor kıracak
27 ülkeye ihraç ediyor
27 ülkeye ihraç ediyor
Bankalara çağrı
Bankalara çağrı
Baklavanın gözdesi
Baklavanın gözdesi
İş birliği yapıyorlar
İş birliği yapıyorlar

Zorlu Enerji'den şirket satışı açıklaması

İSTANBUL (AA) - Zorlu Enerji Grubu, portföyünde bulunan Trakya Gaz Dağıtım AŞ, Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım ile Rotor Elektrik Üretim AŞ ve Zorlu Rüzgar Enerjisi Üretimi AŞ'nin satış görüşmeleri için iki bankayı yetkilendirdi....

Zorlu Enerji'den şirket satışı açıklaması
banner17

İSTANBUL (AA) - Zorlu Enerji Grubu, portföyünde bulunan Trakya Gaz Dağıtım AŞ, Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım ile Rotor Elektrik Üretim AŞ ve Zorlu Rüzgar Enerjisi Üretimi AŞ'nin satış görüşmeleri için iki bankayı yetkilendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji Grubu stratejik ya da finansal ortaklığın yanı sıra hisse veya varlık satışı gibi opsiyonları da değerlendirmek amacıyla doğal gaz ve rüzgar enerjisi alanında faaliyet gösteren şirketleri için iki farklı bankaya yetki verdi.

Bu kapsamda, İş Yatırım Menkul Değerler, Trakya Gaz Dağıtım AŞ ve Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin paylarının ve varlıklarının bir kısmının veya tamamının satış imkanlarını araştıracak ve potansiyel alıcılarla görüşmeler yapacak.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler ise Rotor Elektrik Üretim AŞ ve Zorlu Rüzgar Enerjisi Üretimi AŞ'nin sahip olduğu payların ve bu şirketlerin altında bulunan 135 megavat kurulu güce sahip Gökçeada Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), 57 megavat kapasiteli Sarıtepe RES ve 23,3 megavat kapasiteli Demirciler RES santrallerinin satışına yönelik imkanları ve olası görüşmeleri yürütecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gaz DağıtımRüzgar EnerjisiZorlu Enerji
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1