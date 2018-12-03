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Zorlu Enerji'nin 6 santrali YEKDEM kapsamında yer aldı

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, gelecek yıl 3 rüzgar enerjisi santrali (RES) ve 3 jeotermal enerji santrali (JES) olmak üzere 6 santralinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında elektrik satacağını...

Zorlu Enerji'nin 6 santrali YEKDEM kapsamında yer aldı
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ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, gelecek yıl 3 rüzgar enerjisi santrali (RES) ve 3 jeotermal enerji santrali (JES) olmak üzere 6 santralinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında elektrik satacağını bildirdi.

Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler için oluşturulan ve dolar bazında sabit fiyat garantisi veren YEKDEM'den faydalanabilmek adına 6 santral için yapılan başvuruların EPDK tarafından kabul edildiği belirtildi.

Söz konusu mekanizma kapsamında 2019'da ürettiği tüm elektriği satacak santrallerin, Gökçedağ RES, Sarıtepe RES, Demirciler RES, Alaşehir I JES, Kızıldere II JES ve Kızıldere III JES olduğu ifade edildi.

Gökçedağ RES'in kilovatsaat başına 7,3 dolar cent fiyatından satış yapacağı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sarıtepe RES ve Demirciler RES ise kilovatsaat başına 7,3 dolar cent'e ek olarak yerli aksam kullanımdan dolayı verilen 1,4 dolar cent ek katkıdan da faydalanacak olup toplamda kilovatsaat başına 8,7 dolar cent fiyatından satış yapacaklardır. Kızıldere II JES jeotermal enerjiye dayalı üretim tesislerine verilen kaynak bazında destek fiyatı olan kilovatsaat için 10,5 dolar cent fiyatından satış yapacak olup, Kızıldere III JES ve Alaşehir I JES ise kilovatsaat başına 10,5 dolar cent fiyatına ek olarak yerli aksam kullanımdan dolayı verilen 0,7 dolar cent ek katkıdan da faydalanacak olup toplamda kilovatsaatte 11,2 dolar cent fiyatından satış yapacaklardır."

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JESResYEKDEMZorlu Enerji
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