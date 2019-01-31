Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon Bursa mersin
YÖK'ten tarihi adım
6 modelini sergileyecek
6 modelini sergileyecek
En çok o satıldı
En çok o satıldı
Panei satacak
Lübnan'a panei satacak
Dünya Ekonomisi 2019’u Yumuşak İnişle Tamamlayacak
Euler Hermes o raporu açıkladı!

Zorlu Enerji’nin mühendislik firmasına ABD'den ödül

ANKARA (AA) - Türkiye’nin en büyük jeotermal enerji santrali Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali’ni tasarlayan Zorlu Enerji'nin mühendislik firması Power Engineers'ın, ABD merkezli mühendislik yarışmasında birincilik ödülü kazandığı...

Zorlu Enerji’nin mühendislik firmasına ABD'den ödül
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye’nin en büyük jeotermal enerji santrali Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali’ni tasarlayan Zorlu Enerji'nin mühendislik firması Power Engineers'ın, ABD merkezli mühendislik yarışmasında birincilik ödülü kazandığı bildirildi.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada, Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali'ni tasarlayan Power Engineers firmasının, ABD'nin Idaho Eyaleti’nde "Amerikan Mühendislik Şirketleri Konseyi" sponsorluğunda her yıl düzenlenen Idaho Mühendislik Mükemmellik Ödülü Yarışması'nda birincilik ödülünü aldığı belirtildi.

Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali'nin tasarımı ile detay mühendislik ve devreye alma işlerinin Power Engineers tarafından yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, firmanın yapmış olduğu mühendislik çalışmalarının yanı sıra karşılaşılan sorunlara getirdiği yenilikçi ve hızlı yaklaşımlarının da projenin ödül almasında etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Zorlu Enerji’nin Türkiye’deki dördüncü jeotermal projesi olan Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali, Türkiye’nin en büyük, dünyanın sayılı enerji santralleri arasında yer alıyor. Tesis, üçlü flaş kombine çevrim jeotermal santral olup 165 megavat kurulu güce sahip." ifadelerine yer verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDJeotermalJeotermal EnerjiKızıldere III Jeotermal Enerji SantraliödülPower EngineersZorlu Enerji
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1