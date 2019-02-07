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Zorlu Enerji'nin yeni internet sitesi yayında

İSTANBUL (AA) - Zorlu Enerji'nin mobil uyumlu ve dinamik yeni internet sitesinin kullanıcı dostu arayüzüyle yayında olduğu bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, enerji sektöründe yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren ve küresel ölçekte...

Zorlu Enerji'nin yeni internet sitesi yayında
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İSTANBUL (AA) - Zorlu Enerji'nin mobil uyumlu ve dinamik yeni internet sitesinin kullanıcı dostu arayüzüyle yayında olduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, enerji sektöründe yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren ve küresel ölçekte entegre hizmet sunan Zorlu Enerji internet sitesinin yenilendiği belirtildi.

Sitenin tasarımı ve kullanılan renklerin bir süredir devam eden kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında, yenilenen logo ve marka kimliği ile uyumlu olarak dizayn edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Site, markanın tek çatı altında toplanan tüm alt markalarını içerecek şekilde tasarlandı. Tüketiciler, yatırımcılar ve sektör profesyonelleri için çok daha kullanışlı bir arayüzle yayına başlayan mobil uyumlu ve dinamik web sitesinde, şirketin köklü deneyimi yanı sıra, faaliyet gösterdiği tüm alanlardaki gelişmeler de paylaşılıyor. Web sitesi aynı zamanda, şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını kamuoyu ile doğrudan paylaşabilmesi imkanı sunuyor."

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Anahtar Kelimeler:
Web SitesiZorlu Enerji
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