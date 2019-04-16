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Zorlu Enerji'ye "Düşük Karbon Kahramanı" ödülü

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji'nin, 6. İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Düşük Karbon Kahramanı" ödülü aldığı bildirildi.Şirketten yapılan açıklamada, Zorlu Enerji'nin karbon salınımını azaltan ve yenilenebilir enerjinin artmasını...

Zorlu Enerji'ye
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ANKARA (AA) - Zorlu Enerji'nin, 6. İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Düşük Karbon Kahramanı" ödülü aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Zorlu Enerji'nin karbon salınımını azaltan ve yenilenebilir enerjinin artmasını sağlayan tüm çalışmalarda yer aldığı kaydedildi.

Zorlu Enerji'nin Türkiye’deki portföyünde yüzde 87 olan yenilenebilir enerji oranını daha yukarı taşımayı hedeflediği ifade edilen açıklamada, "Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin farklı bölgelerinde ilkokul öğrencilerine yönelik yürüttüğü 'Enerjimiz Çocuklar İçin' kurumsal sosyal sorumluluk projesi ve sıfır karbon ayak izi projesi ile ödül alan Zorlu Enerji, üçüncü kez Düşük Karbon Kahramanı seçiliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Genel Müdürü Ali Kındap, enerji sektöründeki yeni eğilimin karbon salımını azaltmak olduğunu belirterek, "Santraller kurarak evlere enerji arzı sunan konvansiyonel sistemlerden, güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak kendi kendine yeten evlere ve şehirlere doğru ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kındap, enerji depolama sistemlerinde yaşanan teknoloji gelişimi ve maliyet düşüşün bu trendi desteklediğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimindeki dalgalanmalarının önüne geçilerek sektördeki karbon ayak izini azaltmanın mümkün olduğunu kaydetti.






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