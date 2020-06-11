Zorlu Holding ‘parlak fikirler’ için start verdi

Zorlu Grubu’nun kurum içi girişimcilik programının 2. döngüsünde, grubun gelecek vizyonunu yansıtan Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik haritası ve uzun vadeli stratejik yatırım alanlarına yönelik fikir çağrısı başladı. Seçilen fikirlerde çalışmak üzere Grup çalışanlarına takım çağrısı yapılacak ve takımlar yaklaşık 8 aylık bir maratona çıkacak. Süreçte tohum yatırımı alan, yoğun bir eğitim ve mentorluk programından geçecek takımlar ise finalde Zorlu Grubu hissedarlarına ve üst yönetimine sunum yaparak girişimlerini hayata geçirmek için yatırım amaya çalışacak.

300’den fazla girişim fikrinin toplandığı, 8 ay boyunca yoğun bir çalışma, mentorluk ve eğitim sürecinin gerçekleştiği ilk döngüde, ‘ConectoHub’ ve ‘AbilityPool’ takımları, yatırım almaya hak kazanarak geçtiğimiz şubat ayında Zorlu Holding ortaklığında şirketlerini kurmuştu. Pandemi sonrası yeni iş alanlarına, ürün ve hizmetlere olan ihtiyacın oluşmasının; yeni döngüdeki girişim fikirlerinin de ortaya çıkmasında itici güç olması bekleniyor.

Pandemi süreci girişimciliğin önemini gösterdi

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu programda yaptığı konuşmada, “Pandemi sürecinde girişimcilik ruhunun, hızlı hareket etme, uyum sağlama özelliklerinin ne kadar hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha anladık. İş dünyası, kamu, sivil toplum; girişimcilik ekosisteminin bu yanlarını örnek alabileceğini de deneyimledi. Biz de ne mutlu ki hem girişimcilik, sosyal inovasyon gibi alanlardaki yetkinliğimiz, know-how’ımız; hem de yetkin insan kaynağımızla bu dönemde farklı öğrenimler elde ettik. Bir kez daha gördük ki; kurum içi girişimciliği destekleyerek; grubumuzda inovasyon ve girişimcilik ruhunu güçlendirme yolunda adımlar atarak çok doğru bir yolda ilerliyoruz. Bu programla içimizden start-up’lar çıkarıyor olmamız çok önemli” sözlerini kullandı.

“İnovasyona yatırım yapanlar ayakta kalır”

Sürdürülebililirlik odaklı Akıllı Hayat 2030 vizyonu ile birlikte son 3 yılda kurum içi inovasyonu harekete geçirmek üzere koydukları hedefleri geliştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül; “Bunun ne kadar önemli ve kritik olduğunu bu salgın sürecinde çok açık bir şekilde gördük. Toplum için değer yaratan işleri üretenlerin, sürdürülebilirliği sağlamak için teknoloji ve inovasyona yatırım yapanların ayakta kaldıklarına şahitlik ettik. Bu açıdan Parlak Bi’Fikir kurum içi girişimcilik programımızın, pandemi sonrası yeni gerçekler ve normallere paralel; dünyanın, ülkelerin ve bireylerin hayatına katkı sağlayan; yeniden şekillenen ihtiyaçlarına yönelik yeni fırsatlar yaratacağını düşünüyorum. Bu süreç aynı zamanda, daha iyi bir dünya için ne yapabilirim diye düşünen çalışanlarımız için önemli bir fırsat yaratırken; yetkinliklerini artırıp yeni iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik kendilerini geliştirebilecekleri bir zemin de oluşturacaktır.” diye konuştu.